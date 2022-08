Volodímir Zelenski advierte: Rusia ha estado "a un paso de un desastre radiológico"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que Rusia, con su actuación en la central nuclear de Zaporiyia, ha puesto a Ucrania y a todos los europeos "a un paso de un desastre radiológico". Zelenski sigue lanzando advertencias sobre lo que podría suponer un desastre nuclear e insta a varias organizaciones internacionales a que actúen con rapidez.

Tras la desconexión de la central durante el pasado jueves por primera vez en la historia, el presidente ucraniano ha recordado la importancia de protegerla de las tropas rusas: "si no se hubiesen activado los generadores alternativos, habría habido una fuga radioactiva". Con el objetivo de frenar un peligro cada vez más inminente, Volodimir Zelenski, ha hecho un llamamiento al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a otras organizaciones internacionales para tratar de parar el riesgo de "un desastre radioactivo global".

"El OIEA y otras organizaciones internacionales deben actuar mucho más rápido de lo que lo hacen ahora. Porque cada minuto que las tropas rusas permanecen en la planta de energía nuclear es un riesgo de un desastre de radiación global", ha afirmado Zelenski en su cotidiano discurso nocturno. El presidente ucraniano ha hecho hincapié en el primer paró de dicha central por primera vez en la historia: "la central nuclear de Zaporiyia se detuvo", pero "la protección de emergencia de las unidades de energía funcionó, después de que la última línea de trabajo del retorno de energía de la planta al sistema de energía ucraniano fuera dañada por los bombardeos rusos".

Con estas declaraciones, Zelenski ha tratado de explicar que los generadores diésel se activaron de inmediato para proporcionar energía a la planta, con el objetivo de apoyarla después del cierre: "el mundo debe entender que, si los generadores diésel no se hubieran encendido, si la automatización y nuestro personal de la planta no hubieran reaccionado después del apagón, entonces ya estaríamos obligados a superar las consecuencias del accidente de radiación". Con estas explicaciones, el presidente de Ucrania ha concluido que "Rusia ha puesto a Ucrania y a todos los europeos en una situación a un paso de un desastre radiológico".

Preocupación global por la central de Zaripoyia

Además de advertir a el OIEA que "cada minuto" que pasan las tropas rusas en la central nuclear de Zaporiyia aumenta el riesgo de "un desastre radioactivo global" y, por tanto, esta debe actuar "mucho más rápido" para proteger las instalaciones, también países como Estados Unidos han mostrado su preocupación. El OIEA ha reclamado en reiteradas ocasiones acceso a la planta y, según Zelenski, esta misión debería ser "inmediata": "puede hacerse en cuestión de días, antes de que los ocupantes lleven la situación a un punto irreversible. Y es más fácil hacerlo ahora que después, cuando el viento comience a esparcir la radiación por toda Europa", ha sentenciado.

Estados Unidos acusó el pasado jueves a Rusia de "comportamiento irresponsable" para una potencia nuclear y exigió que "cese inmediatamente" sus operaciones militares en la central atómica de Zaporiyia. Esta central lleva ocupada desde el pasado mes de marzo por las tropas rusas. "El objetivo es no tener un desastre y evitar un accidente nuclear", manifestó Bonnie Jenkins, subsecretaria de Estado para Desarme y Seguridad Internacional.

"Luchar en los entornos de la planta nuclear es peligroso e irresponsable", señaló la responsable, para quien el comportamiento ruso "no es una sorpresa". Por otro lado, Jenkins no pudo confirmar las informaciones sobre la desconexión completa de la planta de la red eléctrica ucraniana ni el origen de los más recientes combates: "no puedo confirmar nada sobre (el origen de) los ataques. El asunto importante es que Rusia se retire (de la planta), ya que no estaríamos en la situación actual si Rusia no estuviera allí", concluyó.