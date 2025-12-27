Detienen a 70 personas que dedicaban sus rezos a Zelenski en San Petersburgo

Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido en San Petersburgo a cerca de 70 miembros de una secta religiosa que dedicaba sus rezos al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al ejército ucraniano.

Según ha detallado el portal independiente Holod, la policía irrumpió el viernes en una reunión de la organización religiosa proucraniana Escuela del Principio Unificado y detuvo a los 70 asistentes, a los que se acusa de difundir información falsa acerca de las Fuerzas Armadas de Rusia.

A esta organización acudían en su mayoría profesores, así como maestros de escuelas de distintas regiones de Rusia, aunque la mayoría eran residentes de la ciudad de San Petersburgo.

Según los medios locales rusos, los líderes de la secta promovían ideas contrarias a la línea oficial rusa acerca de la guerra de Ucrania y desprestigiaban a los soldados rusos y a los ciudadanos que les apoyaban. Además, rezaban para proteger a los ciudadanos rusos de la movilización, por el ejército de Ucrania y por su presidente.

A los miembros de la secta se les exigía revelar su postura antibélica a sus familias. Los detenidos se enfrentan a condenas de hasta 10 años de prisión. La secta religiosa, cuyas prácticas se basaban en la ortodoxia cristiana, pero incorporaban rituales esotéricos y místicos, fue fundada en Ucrania.

Zelenski asegura que Rusia responde con misiles y drones a los intentos por lograr la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a todos los intentos por lograr la paz, en alusión a los últimos ataques que tuvieron como blanco principal Kiev y en el que hubo al menos 20 heridos, una persona muerta y daños considerables en las infraestructuras de calefacción y energía.

Tal y como aseguró el presidente ucraniano en su cuenta de X, "los representantes rusos mantienen largas conversaciones" para, supuestamente, poner fin a la guerra, "pero en realidad, los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos".

Asimismo, en dicho mensaje ha detallado que los rusos "no quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo".

Ante esta situación, Zelenski dijo que la respuesta deben ser medidas más contundentes. Para adoptar medidas más contundentes, Zelenski ha hecho un llamamiento a Estados Unidos y a Europa. Tal y como ha detallado, "si Rusia convierte la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes".

Un muerto y al menos 19 heridos en la capital de Ucrania

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, ha detallado que en su ciudad hay una mujer muerta y al menos 19 heridos por los ataques rusos. Asimismo, en otras regiones se han registrado incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal.

