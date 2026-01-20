Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buscan a un hombre desaparecido al ser arrastrado con su coche por la riada en Girona

El vecino de Palau-Sator fue sorprendido por la crecida del caudal. Protección Civil ha enviado una alerta a Cataluña por el riesgo de inundaciones y posible desbordamiento de varios ríos ante la 'borrasca Harry'.

Imagen de los mossos trabajando en las tareas de búsqueda

Imagen de los mossos trabajando en las tareas de búsqueda@mossos

Juan Muñoz
Publicado:

Los bomberos buscan a un vecino de Palau-Sator, Girona, desaparecido al ser arrastrado por la riada cuando se encontraba en el interior de su vehículo, después de ser sorprendido por el aumento del caudal provocado por las fuertes lluvias que ha traído la 'borrasca Harry'.

Sobre las 7:35h de la mañana de este martes se recibía el aviso sobre su desaparición dentro del marco del temporal que azota Cataluña y que ha obligado a Protección Civil a enviar un mensaje de alerta a los móviles de sus ciudadanos.

La provincia ha superado ya el umbral de peligro por el caudal elevado y hay un importante riesgo de inundaciones, así como de desbordamiento de varios ríos como el Onyar.

Imagen que refleja la crecida del río Onyar
Imagen que refleja la crecida del río Onyar | Europa Press

En varias zonas de Girona, donde ha desaparecido un hombre, se han suspendido las actividades escolares, deportivas y de centros de día ante el fuerte riesgo de inundaciones.

Alerta roja en Girona

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta roja por riesgo extremo en Cataluña, con especial incidencia en el Ampurdán (Girona), ante la previsión de lluvias torrenciales que podrían acumular más de 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. El Baix Empordà será una de las zonas más afectadas. Aemet alerta de posibles inundaciones y crecidas y pide a la población que siga en todo momento las recomendaciones de Protección Civil

En Barcelona, el Ayuntamiento ha activado este martes la fase de emergencia del Plan Básico de Emergencia Municipal por el mal estado del mar, provocado por la borrasca de alto impacto Harry. El plan, que desde el lunes estaba en fase de alerta, ha pasado a emergencia ante el aumento del oleaje, con olas que pueden superar los cuatro metros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Como medida preventiva, todas las playas de la ciudad permanecen cerradas y está prohibido el acceso a los espigones y el baño, ya que ondea la bandera roja. La Guardia Urbana mantiene cortados los accesos a los espigones y a las zonas donde rompen las olas. El Ayuntamiento también advierte de que no se puede practicar surf por motivos de seguridad.

