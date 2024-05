El vídeo de Israel contra España mofándose del flamenco: mezclan imágenes de una bailaora sin permiso con ataques de Hamás

Las imágenes que se pueden ver en la parte superior de esta noticia se han hecho virales. Es el famoso vídeo de Israel contra España en el que se mofan del flamenco. Las imágenes de la bailaora se grabaron hace tres años para promocionar la ciudad de Granada. Desde entonces, está en Internet. Sin embargo, en el vídeo difundido en redes se mezcla el flamenco con imágenes de los terroristas de Hamás. Entre otros, la protagonista es una bailaora. Se llama Zeina y se gana la vida bailando, vive en Granada. Se ha sorprendido por la repercusión que ha tenido y se ha indignado por cómo se utiliza su imagen: sin consentimiento y relacionándola con Hamás. Estudia denunciar a Israel. "Me hizo mucha gracia al principio, pero mirando están utilizando unas imágenes mías de una manera para sus intereses y eso me mató", explica Zeina.

Zeina es palestina y lleva muchos años en España. No entiende cómo el Ministerio de Exteriores de Israel utiliza su imagen bailando, sin autorización y mezclándola con ataques de Hamás, como si ella o el flamenco tuvieran algo que ver. "Me sentí en un momento que es contra mi ya. Qué pinto yo allí siendo Palestina".

La joven considera que supone un ataque directo a su trabajo, a la cultura, al arte y a la ciudad. "A la cultura a sus intereses para que se ría la gente de España o de cualquier que apoya a Palestina, me parece fuerte, me parece triste", mantiene.

El video se encontraba en un banco de imágenes de internet. Fue Javier quien lo grabó. Explica "que algo relacionado con el arte con tu ciudad, no te esperas que lo vayan a relacionar con un acto terrorista". Ahora estudian, con la ayuda de la embajada palestina, la forma de denunciar la utilización de este video.

Esta noticia llega justo el mismo día que el Consejo de Ministros aprueba de manera oficial el reconocimiento del Estado palestino, tal y como adelantó ante el Congreso la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El reconocimiento de Palestina, dijo Sánchez, es "un acto de paz, de justicia y de coherencia". "Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción", considera el presidente, quien recalcó que "por muchos muros que se levantan, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo".

El presidente quiso aclarar que este paso por parte de España "no es contra nadie, es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos estados". "No es contra el pueblo de Israel", cuyo reconocimiento por los países árabes que aún no lo hace defendió, ni tampoco "es a favor de Hamás", explicó.

