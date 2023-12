VÍDEO: Un hombre rescata, por la fachada, a una mujer y su perro que huían de un piso en llamas

Los incendios son una de las causas de muerte más común respecto a accidentes que pueden ocurrir en viviendas. Es muy usual ver diferentes casos de incendios donde las personas suelen huir por las ventanas para no resultar heridas o, en muchos casos, muertas. La desesperación de las llamas a veces puede ser un enemigo mortal, como es el caso de las jóvenes que salieron heridas de un incendio tras saltar por la ventana. Sin embargo, en este caso, el rescate por esta salida de la vivienda fue de lo más heroico.

Un hombre de Bogotá (Colombia) se hace viral en redes sociales por su rescate heroico a una mujer y su mascota que se encontraban totalmente atrapadas debido a un incendio que se había generado en su vivienda. Concretamente este hecho ha sucedido en el sur de la localidad de Kennedy.

En el vídeo se puede ver como el vecino se percata de la situación y sale por la ventana, se sube a la cornisa y allí se prepara para recibir a la mascota de la joven, poniéndola a salvo en su vivienda. Posteriormente, el hombre, una vez que ha dejado al animal, vuelve a salir por la ventana para ayudar a la mujer. Ésta, probablemente presa del pánico, se deja caer, dando lugar a que el vecino vaya a su rescate y, a pesar del golpe que se llevó en la cabeza, pudo agarrarla fuertemente y entrarla a su apartamento.

Un incendio que no ha tenido ningún herido pero que sí que ha dejado a un claro héroe de esta historia.

El vídeo ha sido compartido hasta por el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero que ha calificado al hombre anónimo de héroe y se pregunta que "dónde están los bomberos".

Qué hacer en un incendio en tu vivienda

Según el teléfono para emergencias 112, hay una serie de directrices que puedes seguir si se declara un fuego en tu casa. Lo primero que recomiendan es mantener la calma y llamar al 112 para dar información cuanto antes. Si puedes huir del lugar, cierra ventanas y puertas antes de irte.

Si el humo es muy denso, gatea o mantente lo más cerca del suelo que puedas, si no puedes respirar, pon un pañuelo húmedo en tu boca. Por supuesto, aconsejan no parar a coger objetos personales y no abrir puertas si notamos que están calientes.

Si no puedes huir del hogar, cierra las puertas existentes e intenta refugiarte en una habitación que tenga salida a la calle para facilitar el rescate. Pon ropa mojada en las rendijas de las puertas. En el caso de estar en una habitación con ventana, asómate para que te puedas hacer visible y, por último, si se incendia tu ropa, tírate al suelo y rueda sobre ti mismo.