Los vecinos de las bases militares de EEUU en España temen las amenazas de Trump: "Nos vamos a la ruina"

Ante la negativa de varios países de la OTAN en Europa para el uso de las bases de EEUU en su territorio, entre los que se incluye España, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con trasladar sus tropas a países más colaborativos, según el diario 'Wall Street Journal'.

Los vecinos de las localidades de Rota, Cádiz y en Morón, Sevilla, no conciben sus vidas ni su economía sin las bases de EEUU que se hallan en dichos lugares.

De los 84.000 soldados que Estados Unidos tiene desplegados por toda Europa, 9.000 están en Alemania. 150 en Morón y 3.000 en Rota, la principal base aérea de EEUU en nuestro país debido a su relevancia al encontrarse cerca del estrecho de Gibraltar.

La Base de Rota no es sólo un punto militar estratégico, sino que tiene un impacto económico de más de 600 millones de euros al año para la bahía de Cádiz y es el principal motor económico de esta localidad. Los negocios no son capaces de imaginarse cómo sería Rota sin los 3.000 soldados americanos y sus familias que viven en esta base, además de todos los restaurantes, tiendas o inmobiliarias que viven de esta base militar.

Los vecinos creen que sería "una ruina"

Estos vecinos de dichas localidades han compartido cómo se sienten en Antena 3 Noticias: "Miedo tenemos, como todo el mundo", declara una mujer. "Yo no sé si ahora podría subsistir Rota sin ellos ahí", añade otra. "Nos vamos a la ruina", cree uno de los vecinos. "Genera mucho empleo, claro", reconoce otro. "Es una ruina, pero no sólo para nosotros que estamos en la puerta de la base. Yo creo que para todo el pueblo de Rota", considera una de las afectadas. Según recalcan, la dependencia de estas bases en sus negocios es extrema: "Hay un gran público que compra para ese fin".

Europa no interviene en la guerra

Alemania no ha colaborado en la intervención en Irán, aunque otros países aliados han tomado decisiones que han llegado más lejos. Italia denegó por un breve tiempo a EEUU el uso de la base aérea de Sigonella, en Sicilia, y el Gobierno de Francia permitió a que utilizaran una base en el sur de Francia sólo si garantizaba que los aviones no estuvieran involucrados en los ataques contra Irán.

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