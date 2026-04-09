Muere Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos' tras una larga lucha contra la ELA

El actor y escritor irlandés Michael Patrick, conocido por su participación en la serie Juego de Tronos, ha fallecido a los 35 años tras una prolongada lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.

La muerte ocurrió la noche del martes mientras recibía cuidados paliativos en un hospicio de Irlanda del Norte, según informó su esposa, Naomi Sheehan, a través de redes sociales.

"Falleció en paz"

En un mensaje publicado en Instagram, Sheehan detalló que Patrick había ingresado al centro hacía diez días y que fue atendido por un equipo médico al que calificó de increíble.

"Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos", escribió. La esposa recordó que Michael era inspiración para quienes lo conocieron: "Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de estar en contacto con él, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida".

Diagnósticado con ELA

Patrick había sido diagnosticado el 1 de febrero de 2023. A partir de entonces decidió compartir públicamente su proceso, documentándolo en redes sociales con el objetivo de visibilizar la enfermedad y también solicitar apoyo económico para afrontar los gastos derivados del tratamiento.

Su esposa lo describió como un "gigante pelirrojo, lleno de energía", "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir: alegría, vitalidad, risa contagiosa", señaló.

Una despedida emotiva

Michael Patrick participó en producciones como Blue Lights, Krypton o This Town además de la ya conocida Juego de Tronos. Su carrera estuvo marcada también por el teatro: escribió e interpretó el monólogo My Left Nut, inspirado en su adolescencia. En 2024 se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda.

En su despedida, Naomi Sheehan cerró citando a un amigo cercano de la familia: "A Mick le encantaba esta cita de Brendan Behan, y ahora me parece muy apropiada: "Lo más importante en la vida es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera. Así que no le des muchas vueltas. Come. Bebe. Ama", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.