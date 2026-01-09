Psicólogos alertan de rasgos de “narcisismo maligno” en Donald Trump y advierten de sus riesgos sociales

El comportamiento público de Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate psicológico.

Varios expertos en salud mental señalan que el presidente de Estados Unidos presenta rasgos compatibles con lo que se conoce como "narcisismo maligno", un concepto utilizado en psicología para describir un patrón de conducta especialmente peligroso cuando se da en figuras con poder político.

Uno de los análisis más contundentes es el del psicólogo John Gartner, exprofesor de la Universidad Johns Hopkins, quien compara el perfil psicológico de Trump con el de algunos de los dictadores más sanguinarios del siglo XX.

"Cuando comparo a Trump con Hitler… es que están cortados por el mismo patrón y tienen el mismo trastorno de personalidad", afirma Gartner, subrayando la gravedad de este tipo de rasgos cuando se trasladan al ámbito del liderazgo político.

¿Qué es el narcisismo maligno?

Según explican los especialistas, el narcisismo maligno es una forma extrema del narcisismo común.

Se caracteriza por una sensación de grandiosidad, una necesidad constante de admiración y una marcada falta de empatía.

A ello se suma la tendencia a manipular, a romper normas, a percibir enemigos en todos los frentes y, en los casos más graves, a disfrutar del daño ajeno.

Gartner sostiene que este patrón lleva a Trump a situarse"por encima de todo y de todos", algo que, a su juicio, se refleja en numerosas declaraciones públicas y en su forma de relacionarse con periodistas y adversarios políticos.

"Es cuando un narcisista maligno toma el control de su sociedad y establece un nuevo conjunto de normas, creando una nueva realidad a través de la propaganda", explica el psicólogo.

Deterioro cognitivo y entorno cercano

Otro de los aspectos que preocupa a Gartner son los lapsus frecuentes del mandatario, como confundir países o nombres propios. "Primero confunde los nombres y luego confunde a los países. Es una manifestación de patología y deterioro cognitivo", asegura.

Además, apunta que su entorno sería consciente de esta situación, pero evitaría intervenir por miedo a represalias.

La cautela de los expertos

Desde España, el psicólogo José Antonio Galiani, en declaraciones a Antena 3, introduce un matiz fundamental: "Hay que ser muy prudentes a la hora de diagnosticar a una persona sin haberla evaluado personalmente".

Galiani recuerda que el narcisismo maligno no es un diagnóstico clínico oficial, sino un concepto psicológico descriptivo utilizado por expertos para identificar determinados patrones de conducta.

Aun así, el experto reconoce que muchos de los comportamientos atribuidos a Trump encajan con esta descripción, lo que explica la preocupación de parte de la comunidad científica por el impacto social y político que este tipo de perfiles puede tener cuando alcanza posiciones de poder.

