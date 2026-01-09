Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un "grave problema de salud" de un astronauta obliga a la NASA a adelantar el regreso de la Misión Crew 11

No se ha revelado la identidad del astronauta que permanece en la Estación Espacial Internacional, pero la NASA asegura que "está estable".

NASA

Susana Román
Publicado:

Llegaron en agosto a la Estación Espacial Internacional: eran 6 meses de misión, pero un "grave problema de salud" de uno de los astronautas de la NASA que se encuentra en la Estación Espacial Internacional, ha obligado a la agencia espacial estadounidense a adelantar su regreso a la Tierra.

Según Jared Isaacman, director de la NASA, "la decisión de evacuarlo se debe a que la capacidad de diagnosticar y tratar este problema de salud de forma correcta no existe en la Estación Espacial Internacional".

La caminata espacial, que se ha suspendido, iba a durar seis horas y media

Así pues la tripulación de la misión Crew-11 regresará a la Tierra antes de la primera caminata espacial del año cuyo objetivo era preparar la futura instalación de paneles solares que proporcionarán energía adicional al laboratorio orbital. Ahora su próximo objetivo será recibir la ruta de regreso de una tripulación, que se encuentra a 300 kilómetros de la tierra, y que será definida las próximas 48 horas.

Lo que no se ha revelado aún es qué miembro de la misión está enfermo. El comunicado solo explicaba que “debido a la privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre este miembro de la tripulación. La situación es estable".

El problema médico se detectó el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital

El director médico y de salud de la NASA, James Polk, sí aclaró que no se trata de una lesión que ocurrió durante las operaciones", lo que descarta un problema durante el desarrollo de sus funciones a bordo.

La misión Crew 11 llegó el 2 de agosto a la ISS a bordo de una nave Crew Dragon de SpaceX y está compuesta por los estadounidenses Zena Cardman y Michael Fincke, por el japonés Kimiya Yui (de la agencia JAXA) y el ruso Oleg Platonov (de Roscosmos).

