Atentado contra la diputada hondureña Gladys Aurora López: un explosivo estalla en su espalda

La diputada del partido nacional de Honduras estaba en la entrada del parlamento cuando le lanzan un artefacto explosivo que detona en su espalda. El momento fue grabado en vídeo.

Beatriz García
Publicado:

La diputada Gladys Aurora López, del opositor Partido Nacional, ha sido víctima de un atentado con un artefacto explosivo justo antes del inicio de una sesión legislativa.

La diputada se encontraba en la entrada del Parlamento, acompañada por otros legisladores de su partido, mientras el jefe de bancada, Tomás Zambrano, ofrecía declaraciones a los medios de comunicación. En ese instante, y ante la presencia de varios periodistas, un artefacto explosivo fue lanzado desde el exterior del recinto y detonó directamente en la espalda de López.

La detonación se produjo cuando varios diputados del Partido Nacional -vencedores en las últimas elecciones- acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien estaba brindando declaraciones a periodistas.

El ataque fue grabado en vídeo

El ataque quedó grabado en vídeo. Los diputados estaban a tres metros de un ascensor en la parte posterior del Parlamento cuando explosionó el artefacto en la espalda de López, quien de inmediato fue protegida por policías.

En las imágenes se escucha cómo los periodistas preguntan a Gladys y a una compañera por qué los diputados no habían entrado al Parlamento. Y cuando la diputada pronunciaba aparentemente un "cerraron", el artefacto, proveniente del exterior del recinto, le explotó, según las imágenes difundidas de lo sucedido.

Minutos después, Gladys Aurora López fue trasladada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña para recibir atención médica.

El atentado se produjo poco antes de una sesión del Parlamento convocada por su presidente, Luis Redondo, en la que se tenía previsto presentar un informe sobre los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

