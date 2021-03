La Unión Europea prepara un pasaporte digital de vacunación para el verano

La Unión Europea facilitará la movilidad interrumpida por la pandemia para el verano. Lo hará a través del pasaporte digital de vacunación que ha sido aprobado por los líderes europeos y que servirá para facilitar los viajes de manera segura. Esta medida fue demandada por los países del sur de Europea, España incluida, para poder recuperar el turismo y la libre circulación.

A pesar de que aún quedan bastantes elementos por aclarar y determinar, desde el punto de vista político y técnico esta propuesta ha sido aprobada. La Comisión Europea presentará este mes de marzo la creación de este pasaporte digital y según ha declarado la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, "en cuanto a la cuestión de cómo se vería el pasaporte verde digital: presentaremos una propuesta legislativa en marzo".

Pedro Sánchez celebraba que la Unión Europea validara la implantación de este pasaporte digital de vacunación. Una iniciativa que ha calificado como "impostergable" para la recuperación de la normalidad. El presidente defendió dicho certificado en su comparecencia ante los periodistas en la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa, donde además informó del desarrollo. ideas y conclusiones del Consejo Europeo celebrado de forma telemática durante dos días.

La evolución de la pandemia y la vacunación contra el coronavirus han sido uno de los temas principales tratados por los líderes europeos. Sánchez ha destacado que todos los jefes de Estado o de Gobierno han prometido acelerar la administración de las dosis y mejorar también la capacidad de producción en la Unión Europea.

¿Qué incluirá este pasaporte?

Una vez conseguido este acuerdo, la Comisión Europea tiene ahora tres meses, hasta verano, para gestionar y elaborar este pasaporte digital que estará operativo y será común en todos los países europeos. Este certificado incluirá a las personas vacunadas, a las personas que se han realizado unas PCR, a las personas inmunes por haber pasado la enfermedad y a personas que han desarrollado anticuerpos.

Ursula Von der Leyen ha declarado que "los estados miembros tendrán que avanzar rápido con la aplicación si queremos tener este certificado para el verano. Más allá de acordar los principios y la tecnología, se debe asegurar un desarrollo rápido del sistema sanitario y del fronterizo”. Además, hay que asegurarse de que esté totalmente operativo en todos los países.

¿Qué uso se le dará?

Todavía debemos tener en cuenta más cosas. Aún no se conoce ni se dispone de la confirmación científica de que una persona que ya esté vacunado no pueda transmitir el virus. A pesar de que Von der Leyen ha señalado, tras conocer los datos publicados por Israel que, todo parece indicar que los vacunados no trasmiten el virus.

La decisión política se intentará consensuar en el consejo europeo de marzo, donde se establecerán los usos que se pueden dar al pasaporte sin caer en factores de discriminación entre otros como intentar evitar que no se convierta en el único elemento que permita la movilidad.

Francia fue uno de los países que principalmente señalaba cómo problema el riesgo de discriminación. Sin embargo, Pedro Sánchez manifestó en la reunión de los líderes que este certificado es una herramienta válida y útil y que hay que desarrollarlos de manera conjunta para evitar que cada país elabore su propia formula, y al mismo tiempo asegurar la protección de los datos personales.