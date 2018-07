La Unión Europea podría llevar a cabo una operación militar contra las mafias en Libia

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha pedido respaldo a los países del Consejo de Seguridad de la ONU para llevar a cabo una operación militar de la UE para combatir a las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo y ha confiado en que el organismo internacional aprueba una resolución que avale dicha misión "lo antes posible".

Las medidas que pretenden llevar a cabo con este plan son: más dinero para salvar vidas, pretenden triplicar el presupuesto de la operación; un nuevo programa de asilo y repatriación para el rápido regreso a sus países; un mayor control en las fronteras de origen; y por último, la destrucción de los barcos de los traficantes en esos países de origen.

La Unión Europea tiene esperanzas de que esta misma semana obtengan el beneplácito, auqnue ya se verá porque, por ejemplo Rusia ya ha puesto claras reticencias al proceso. Este país siempre necesita más tiempo cuando los problemas son de otro, pero también ante una situación excepcional, como en este caso en el que para una cuestión de inmigrantes se quiere, en parte, usar a soldados.

"No he visto resistencia de ninguno de los países miembro del Consejo de Seguridad. Todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr una resolución. Entiendo que el borrador se compartirá con todos los miembros en las próximas horas", ha explicado Mogherini en rueda de prensa tras informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los planes de los Veintiocho.

"No he visto oposición para actuar en los dos elementos: obviamente para salvar vidas pero también para combatir a los criminales", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, preguntada por el rechazo de Rusia a toda operación que implique destruir las embarcaciones en la costa libia.

Mogherini ha asegurado estar "bastante confiada" en que "es posible" lograr una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU "en un tiempo razonable" y que espera que el Consejo de Seguridad haga seguimiento sobre la cuestión "en los próximos días". En todo caso, ha confiado en todo caso que se apruebe "lo antes posible" la resolución del organismo internacional.

"El próximo lunes propondré a los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea que tomen las primeras decisiones sobre la operación de la Unión Europea para desmantelar a las organizaciones de traficantes en el mar", ha explicado la jefa de la diplomacia europea. "Nadie habla de bombardear", ha dejado claro.

ACCIONES SE LIMITAN AL MAR

Los Veintiocho contemplan a nivel militar "sólo acciones en el mar" contra las embarcaciones utilizadas por las mafias, han explicado fuentes militares.

"Aún sobre eso quedan muchos flecos: si se hace en aguas territoriales o internacionales, si se trata de barcos con bandera europea o no de bandera europea pero que dejan ser inspeccionados. Para muchas cosas se necesitaría una resolución de la ONU. Y muchos países la piden antes de empezar nada"; han explicado fuentes militares consultadas, que han aclarado que la opción de entrar en aguas libias desde luego exigiría el aval de la ONU.

Italia ha ofrecido asumir el mando de la operación de la Unión Europea en el Mediterráneo, a la que también se espera que contribuyan otros países como España, Reino Unido y Francia, según fuentes diplomáticas.

Aunque contemplan "garantizar que las embarcaciones no pueden ser utilizadas de nuevo y que los activos de estas organizaciones sean destruidos", la alta representante ha dejado claro que "la cuestión crucial es destruir el modelo de negocio" y ha asegurado que los libios son conscientes de que es algo que está en su interés, dado que ellos también tiene responsabilidad de garantizar el control de sus fronteras y combatir estas redes criminales.

Mogherini, que ha dejado claro que los europeos pueden empezar a hacer "cosas" que no requieren de un mandato de la ONU de forma estricta, ha insistido en que estas redes criminales convierten a las personas "en esclavas" y en que es responsabilidad de la comunidad internacional actuar contra ellas y no solo de la Unión Europea. "No es sólo un problema del Mediterráneo", ha subrayado.

La alta representante ha recordado que la UE ya ha acordado reforzar su presencia en el mar para contribuir a salvar vidas y ha confiado en que los Estados miembros asuman su responsabilidad para "cuidar" de las personas a las que salvan en alta mar tras reconocer que "la mayoría" si es elegible para solicitar la protección internacional, dado que huyen de situaciones de conflicto.

"Nadie será enviado de vuelto sin su consentimiento. (...) Nadie será devuelto en caliente, como es el caso actual con nuestras operaciones en el mar", ha asegurado, al tiempo que ha confiado en que los Estados miembros acepten acoger a más refugiados en su territorio.

La alta representante ha subrayado que lo importante en este caso es cooperar con el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados para abordar la llegada de inmigrantes refugiados a Europa en los puntos "más próximos a su punto de partida" porque cuando más largo es su viaje mayor es su sufrimiento y "más lucrativo" resulta para las mafias.

EUROPA PLANTEA REPARTIR A LOS INMIGRANTES

Esto se produce a sólo dos días de que la Comisión Europea presente su propuesta cómo repartir en los diferentes países de la Unión a los inmigrantes que pidan asilo. Se repartirán de manera obligatoria y automática, cuando haya una afluencia masiva.

Será una negociación importante para nuestro país y llegará a Bruselas el próximo miércoles. La propuesta de la comisión pasa por un sistema de cuotas obligatorio, basándose en criterios como el PIB, la población o como la tasa de paro. Aunque se habla mucho de mostrar solidaridad con los países que más sufren esta presión migratoria, en el fondo el problema de esta normativa va a estar en esa obligatoriedad, porque hay muchos países que se imponen a que se impongan cueotas vinculantes.