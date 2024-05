Muere el hijo de dos años de una mujer embarazada al salir volando un castillo hinchable

Un niño de dos años ha muerto después de que un castillo hinchable fuera arrancado del suelo por una fuerte ráfaga de viento cerca de Casa Grande, en Arizona (Estados Unidos). Se cree que varios niños estaban jugando en la estructura hinchable cuando una ráfaga de viento la lanzó por los aires y derivó en un desenlace fatal para Bodhi, como se llamaba el niño fallecido.

Tras el accidente, la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal emitió un comunicado que decía: "Varios niños estaban jugando en un castillo inflable cuando una fuerte ráfaga de viento lo envió por los aires hacia el lote vecino". "Un niño de dos años fue trasladado al hospital donde falleció", señalaba dicho comunicado.

Además, informes locales dijeron que un segundo niño fue trasladado al hospital con lesiones que no se consideraron potencialmente mortales.

"Dolor inimaginable"

Los padres del pequeño, Karl y Cristy, están "lidiando con un dolor inimaginable" tras la devastadora pérdida de su hijo, según Ashley Al-Khouri, amiga de la pareja. "Además de sus desafíos, Cristy dará a luz a su segundo hijo a finales de mayo. En medio de su dolor, se enfrentan a la abrumadora tarea de prepararse para la llegada de su recién nacido", dice Al-Khouri.

Se ha lanzado una campaña de GoFoundMe, la cual ha recaudado casi 140.000 euros (120.000 libras esterlinas) con donaciones destinadas a "ayudar a Karl y Cristy a centrarse en el duelo por su amado Bodhi mientras se preparan para el nuevo capítulo de sus vidas".

El incidente fatal ocurrió el pasado 27 de abril, cuando se midieron velocidades del viento en el cercano aeropuerto municipal de Casa Grande a 15mph (que equivale a más de 24km/h), 15 minutos antes de que se llamara a la policía, según datos del Servicio Meteorológico Nacional .

Tragedia en Mislata (Valencia)

Este triste suceso recuerda a lo que ocurrió hace dos años en la feria de Mislata (Valencia). Una fuerte racha de viento de más de 50km/h hizo que un castillo hinchable saliera volando y varios menores cayeron violentamente contra el suelo, dejando a dos niñas muertas, de 4 y 8 años, y otros siete heridos.

El padre de la niña de 4 años fallecida, Iván Pérez, publicó en redes sociales un emotivo mensaje de despedida de su hija. "Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", señala en el mensaje.

Tras investigar los hechos, la Policía Nacional emitió un informe con fotografías que demostraban que la atracción contaba con algunas cuerdas rotas y sujetas a una farola, y varias más desgarradas y en mal estado. Además, los agentes en otro informe concluían que el ingeniero responsable de revisar la atracción no estuvo en Mislata, sino en Elche, el día del accidente.

