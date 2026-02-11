Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Unión Europea se blinda ante drones enemigos

La Comisión Europea ha presentado un plan de acción para luchar contra el ataque de drones, después de que estos aparatos no tripulados obligaran a cerrar aeropuertos de todo el continente. La Unión está lejos de dominar este terreno tecnológico, pero da muestras de que quiere avanzar en él y no quedarse atrás.

Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

La Comisión Europea ha presentado un plan de acción para luchar contra el ataque de drones | EUROPAPRESS

Durante varios meses las alertas surgían cada noche en aeropuertos y bases militares de diferentes países. Bélgica, Dinamarca, Alemania o Países Bajos fueron blanco de avistamientos de drones no identificados que, al no saber sus intenciones con seguridad, obligaron a cerrar grandes infraestructuras.

Los gobiernos comunitarios se han movilizado para entender mejor la amenaza que suponen estos pequeños artefactos que, según nos dicen los expertos, son muy peligrosos porque con muy poca inversión, pueden hacer un daño enorme. El coste de cerrar un aeropuerto europeo durante varias horas es incalculable.

La Comisión Europea ha recogido el testigo y ha presentado un plan de acción para luchar contra drones enemigos, que está centrado en mejorar su detección mediante el uso de las redes 5G como radares. Además, se quieren impulsar las capacidades de detección y reforzar la industria de drones con nuevos métodos de registro.

La vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, decía en la presentación que "una amenaza de un dron contra un estado miembro es una amenaza contra toda la Unión Europea", dejando claro que Bruselas se toma en serio este problema.

Fuentes comunitarias avisan de que ahora mismo "cualquier cosa puede ser usada como un arma contra nosotros y contra la seguridad de las infraestructuras críticas". En el contexto geopolítico actual, Europa no puede descuidar el sector de los drones, donde las diferencias tecnológicas cada vez son mayores.

Nuevo centro contra dones

Bruselas planea poner en marcha varias iniciativas en torno a esta amenaza. Recomienda crear un nuevo Centro de excelencia contra drones de la UE y un sistema de certificación para los sistemas que regulan estos aparatos. Igualmente, quieren organizar un Foro de la Industria de la Defensa para "fomentar el diálogo con los agentes industriales, con vistas a aumentar la producción de drones".

El 5G también puede jugar un papel especial. Se podrían mejorar los sistemas de detección mediante el uso de las redes 5G como radares. Son avances interesantes, aunque seguramente todavía insuficientes para estar seguros ante posibles nuevas incursiones de drones. Todavía estamos lejos de la creación del verdadero "muro anti-drones" que prometió la presidenta Úrsula Von der Leyen.

Queda camino por recorrer, pero, al menos, en los despachos de Bruselas son muy conscientes de la amenaza que supone. El Comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, advierte de que "para lograr una verdadera preparación en materia de defensa, Europa debe ser capaz de proteger sus fronteras y sitios críticos con un escudo sofisticado y de múltiples capas que pueda detectar y neutralizar cualquier amenaza en tiempo real".

