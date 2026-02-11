Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Al menos 3 heridos en un tiroteo en una escuela al sur de Tailandia

Al parecer, un hombre mantuvo retenidos a profesores y alumnos.

Belén Montero
Al menos tres personas han resultado heridas en un tiroteo en una escuela en la provincia meridional de Songkhla, al sur de Tailandia, después de que un hombre armado entrara en el centro.

Todo ha ocurrido en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai. El atacante realizó dos o tres rondas de disparos y retuvo a un número indeterminado de profesores y estudiantes. Poco después, según informa Reuters, el sospechoso ha sido detenido y se han liberado a los rehenes.

El sur de Tailandia vive un conflicto político por grupos separatistas insurgentes que reclaman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

