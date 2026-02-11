Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre la paz antes del verano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sopesa convocar elecciones presidenciales y un referéndum para ratificar cualquier acuerdo de paz con Rusia antes del verano, según informa el Financial Times. De acuerdo con fuentes ucranias y europeas citadas por el diario, la presidencia contempla fijar ambas votaciones para el próximo 15 de mayo.

La iniciativa se produce pese a que la ley marcial vigente en Ucrania prohíbe la celebración de elecciones durante la guerra. Sin embargo, Estados Unidos estaría presionando para alcanzar un alto el fuego en primavera y considera los comicios presidenciales parte de las condiciones para ofrecer a Kiev las garantías de seguridad que reclama. Zelenski ha reiterado en varias ocasiones que cualquier pacto con Moscú debe ser refrendado por la ciudadanía mediante un referéndum.

Los obstáculos para organizar las votaciones son numerosos. La seguridad no está garantizada mientras continúan los bombardeos rusos, y los desafíos logísticos y legales son de gran magnitud. El censo electoral ha quedado profundamente alterado tras cuatro años de guerra: millones de ciudadanos están desplazados dentro del país o en el extranjero, cientos de miles de soldados permanecen en el frente y cerca del 20% del territorio sigue bajo ocupación rusa.

Hasta ahora, el presidente ucranio había utilizado estos argumentos para descartar elecciones en tiempo de guerra, pero su postura se ha ido suavizando. Antes de cualquier convocatoria, el Parlamento deberá aprobar reformas legales que permitan celebrar elecciones bajo la ley marcial. Según el Financial Times, estas se tramitarían por la vía de urgencia en marzo. Zelenski ha señalado además que el referéndum requeriría al menos 60 días de preparación y un alto el fuego efectivo. El anuncio oficial podría producirse el 24 de febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa.

