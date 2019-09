Un hombre se ha lanzado con su hija de cinco años en brazos a las vías del metro de Nueva York en el momento en el que pasaba el tren. Milagrosamente, la pequeña ha resultado ilesa a pesar de que el cuerpo de su padre fue "cortado por la mitad", dijeron policías y testigos.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en la estación de Kingsbridge Road. El tren, con destino a Manhattan, se detuvo en seco sobre la pequeña Ferni Balbuena, lo que le permitió gatear a lo largo de la plataforma hasta el brazo extendido de un hombre que la rescató

Según publica The New York Post, la pequeña hospital sin lesiones visibles. "Ella está bien. ¡Gracias a Dios!", dijo su madre, Niurka Caraballo, de 41 años. La mujer cuenta que su esposo, Fernando Balbuena, de 45 años, no había mostrado signos de problemas horas antes cuando se levantó, se vistió y salió de casa para llevar a su hija a la escuela, como cualquier otro día.

Pero cuando el hombre, que había sido hospitalizado por problemas de salud mental seis veces y tomó medicamentos, dijo una fuente policial, llegó a la estación y llamó por teléfono a su mujer. Niurka dijo a la policía que trató de volver a llamar a su esposo por teléfono, pero que no hubo respuesta.

Supuso que algo iba mal, por lo que se fue corriendo hasta la estación, pero cuando llegó allí ya era demasiado tarde. El cuerpo del hombre fue "cortado por la mitad", mientras que Ferni estaba casi ilesa.