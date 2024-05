El último vídeo de la influencer y tiktoker Kimberley Nix antes de morir a los 31 años: "Fallecí pacíficamente"

La doctora, influencer y tiktoker Kimberly Nix ha muerto tres años después de que le diagnosticaran sarcoma metastásico. Residente en Canadá y conocida por contar su experiencia personal con el cáncer en redes sociales publicó en sus cuentas un último vídeo el miércoles 8 de mayo para anunciar que había muerto.

"¡Mi viaje hasta aquí ha terminado y no puedo agradecerles lo suficiente a todos y cada uno de ustedes! ¡Todos ustedes me han hecho muy feliz y sus comentarios y apoyo son más que suficientes para ayudar a cualquiera a superar cualquier problema!" podía leerse en ese post.

Una publicación en la que también ha querido animar a donar en la lucha contra el cáncer. "Si lo desea, haga una donación a través de mi enlace en la biografía para la investigación del cáncer de sarcoma y siga a mi esposo en sus actualizaciones", escribió.

"Fallecí pacíficamente"

En este vídeo final de nueve minutos se ve a la Dra. Nix sentada en el suelo de su baño mientras grababa un vídeo de "prepárate conmigo".

"Hola seguidores, si están viendo este mensaje, fallecí pacíficamente", comenzó diciendo en TikTok. "Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Kim, ¡hola! Es un placer conocerte y te invitamos a consultar todos los datos interesantes sobre el sarcoma, la información y mi experiencia vivida con la muerte y la muerte con cáncer de sarcoma. No tienes que ir sólo porque eres nuevo", seguía.

"Los amo a todos, muchas gracias por esta increíble oportunidad. Estoy llorando de felicidad porque todos ustedes me hicieron encontrar un gran propósito al final de mi vida", decía en este mensaje que ha emocionado a sus seguidores.

Donar a 'Sarcoma Alliance'

El clip terminaba mientras animaba a sus espectadores a donar a 'Sarcoma Alliance', una organización benéfica dedicada a "mejorar las vidas de las personas afectadas por el sarcoma mediante un diagnóstico preciso, un mejor acceso a la atención, orientación, educación y apoyo", según puede leerse en su página web.

