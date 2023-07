La reventa para ver a Taylor Swift se dispara hasta los 6.000 euros: "Me encontré con múltiples estafas"

La cantante estadounidense Taylor Swift se ha convertido en un auténtico fenómeno musical. Su videoclip más visto, 'Shake it off', acumula más de tres mil millones de visualizaciones. Y ahora, Swift, se acerca a sus fans con una gira mundial con la que pretende revolucionar el mundo de la música: pantallas gigantes, grandes plataformas y efectos especiales con los que ya ha triunfado en otras partes del mundo.

'The Eras Tour' es el nombre de la gira mundial de la cantante. Es su sexta gira y comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Estados Unidos. Por delante, un sinfín de conciertos que terminarán el mes de agosto en Londres. El tour en Europa comenzará en 2024 y Taylor Swift viajará por Francia, Italia, Portugal y muchos más países. En todos ellos, tendrá más de una parada; a excepción de Madrid. Aquí la cantante deleitará a sus seguidores con sólo un concierto el 30 de mayo de 2024. Pero conseguir una entrada no ha sido tarea fácil para sus fans.

Ticketmaster, el canal de venta oficial del concierto en España dio la posibilidad a sus clientes de conseguir un código, antes del 23 de junio, para optar a las entradas de la cantante. Disponer de este código no implicaba asegurarse las entradas, pero sí era un paso más para disfrutar de los grandes éxitos de la estadounidense. A pesar de ello, en el momento de la verdad, 450.000 personas estaban en lista de espera. Todos ellos querían conseguir una de las 65.000 plazas que dispondrá el renovado Santiago Bernabéu para disfrutar de los conciertos.

Los precios de las entradas normales oscilaban entre los 55 y los 227€. Eso sin contar con las entradas de acceso a la zona VIP, cuyo precio ascendía a 500€. Una experiencia única para ver a la cantante como nunca antes lo habían hecho. Pero tanta demanda hizo que mucha gente se quedase sin entradas.

La reventa se disparó en cuestión de segundos: fans que tenían más entradas de las que necesitaban, precios desorbitados en webs de segunda mano y estafadores en busca de dinero. Un simple clic basta para comprobar cómo algunas webs acceden a vender sus entradas por precios disparados. Algunas de estas ofertas fijan el precio en 800€, otras en más de 1.000€ e incluso hay quienes publican anuncios con entradas a 6.000 euros.

"Yo he tenido que comprar varias veces así, hay mucha demanda

La venta y reventa callejera o ambulante de localidades está completamente prohibida. Puede acarrear multas que oscilan entre los 4.000 y 20.000 euros. Antena 3 Noticias accede a uno de los compradores que trata de ofrecer una entrada por 3.500 euros: "Te puedo quitar 200€. Estuve desde las nueve de la mañana conectado para conseguirlo. El pago puede ser por bizum o por transferencia". Incluso es consciente de la ilegalidad de su acto: "Yo he tenido que comprar varias veces así. Y es verdad que se sube mucho el precio, pero es que hay mucha demanda".

Elena Gutiérrez, fan de Taylor Swift en España, se ha quedado sin entrada y ve complicado disfrutar de sus canciones en directo: "me encontré con múltiples estafas dedicadas únicamente a la reventa". A pesar de todo, Elena siguió buceando en internet para encontrar una buena opción: "la única entrada más o menos fiable que me encontré fueron vendidas por unos 100 euros más de diferencia".

Los expertos musicales, advierten: "que la gente se gaste mucho dinero en los conciertos es fantástico. Pero no te dejes engañar. Eso no debe ocurrir", cuenta el locutor de radio Fernandisco. "Si te has quedado fuera, no lo hagas por un ticketing que no sea oficial, porque posiblemente te están engañando, además de triplicar el precio de la entrada", explica Fernandisco.