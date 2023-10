Última Hora Guerra Rusia Ucrania, en directo: Borrell realiza una visita sorpresa a la ciudad de Odesa

Robert Fico, candidato a la presidencia de Eslovaquia, ha asegurado que en el caso de que alcance la victoria, hecho que parece inminente, no entregará "ni una sola bala" al Gobierno de Ucrania.

"La paz es la única solución. Me niego a que me critiquen y me etiqueten como belicista sólo por hablar de paz, mientras que a quienes apoyan la guerra y las matanzas se les llama 'activistas por la paz'. Tenemos la cabeza hecha un lío", ha explicado el ex primer ministro eslovaco.