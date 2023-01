Ucrania pide ahora aviones de combate después de conseguir los tanques Leopard

Desde Ucrania piden ahora el envío de cazabombarderos a Occidente, lo que ha generado un debate interno ente los aliados de la OTAN. Berlín y Washington se muestran reticentes, aunque otros gobiernos estarían dispuestos a considerar estos envíos.

En Bruselas las opiniones son diversas: oficialmente el envío no está sobre la mesa, aunque hay países que han mostrado cierta sintonía. Desde la parte ucraniana creen que solo es cuestión de tiempo que se hagan los envío de cazas de combate. De momento, los pesos pesados de la OTAN no lo contemplan, pero el apoyo a Ucrania sigue siendo total, algo que, desde Rusia ven como cruzar una línea roja.

Aumentan las peticiones

Poco después de aprobarse el envío de tanques, el presidente ucraniano Zelenski marca su siguiente objetivo. Ucrania quiere los aviones de combate para poder atacar por el aire a las fuerzas rusas. Y es que los ucranianos están aprovechando con inteligencia el apoyo occidental: "No querían darnos artillería pesada, pero lo hicieron. No querían darnos sistemas HIMARS y lo hicieron. Tampoco querían darnos tanques y ahora se disponen a entregarlos. Excepto las armas nucleares, no hay nada que no vayamos a conseguir”, ha indicado este jueves el asesor del ministerio de Defensa ucraniano, Yuri Sak.

La idea que se contempla desde Kiev no es solo la de recibir los F-15 y F-16 estadounidenses, sino "cualquier aeronave de cuarta generación", lo que podría incluir también los Rafael franceses o los Gripens suecos.

El canciller alemán se mostraba reticente y lo mismo ocurre con Joe Biden. Para ambos, este envío situaría la guerra en un escenario "mucho más delicado". De igual manera opina Fernando Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa, que asegura que "el saltó nos expondría mucho más a la ira del presidente Putin".

Mientras, el equipo de Zelenski afirma que "todo está ya sobre la mesa". Países como Polonia o Eslovaquia estarían a favor, aunque uno de los inconvenientes es el entrenamiento necesario: si el de los tanques es complejo el de los cazas es mucho mayor.

Alejandre explica que "es muchísimo más complicado, porque hay que contemplar el avión y el piloto, el mecánico y el armero". Así, los Aliados buscan el difícil equilibrio entre apoyar a Ucrania y mantenerse al margen del conflicto.

España enviará tanques

El Gobierno español ha acordado, en sintonía con los aliados de la OTAN, enviar también tanques Leopard a Ucrania. Aunque, por el momento, está por decidir cuántos carros de combate se van a suministrar. Esta decisión sobre los Leopard ha abierto nuevas discrepancias en el Gobierno, porque choca la opinión del bloque socialista con la de sus socios de coalición.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha hecho un llamamiento a la unidad de los países: "No hay que olvidar que la acción que se está desarrollando en Ucrania es una acción compartida por los socios de la OTAN y de la Unión Europea. Entonces, las decisiones que tomemos serán en ese contexto".