Tsipras: "El domingo Grecia volverá a decir no"

El líder de Syriza, Alexis Tsipras, aseguró hoy que en las elecciones del próximo domingo los griegos volverán a decir "no", esta vez a las políticas "del pasado", y lanzarán un mensaje de aliento a España y Portugal, donde se celebran comicios este año. "El domingo el pueblo dirá otra vez 'no', no al viejo sistema que representa la Nueva Democracia de (Vanguelis) Meimarakis", exclamó Tsipras en el acto de fin de campaña en una abarrotada plaza Syntagma, en el corazón de Atenas.

Este domingo, Grecia celebra "un nuevo referéndum" y la pregunta es si Grecia quiere marchar hacia adelante o hacia atrás, dijo Tsipras, quien añadió que un voto claro se podrá convertir en un mensaje fuerte a los países donde también se celebrarán este año elecciones: Portugal, España e Irlanda. "Imagínense lo que pasará si el primer ministro griego tiene a su lado a Pablo (Iglesias) en España, a Gerry Adams en Irlanda y a un primer ministro progresista en Portugal", afirmó Tsipras y añadió que el resultado en Grecia es de crucial importancia para las fuerzas progresistas en Europa.

Entre los políticos que arroparon a Tsipras en este último acto electoral estaba el secretario general de Podemos, quien subió al escenario y se dirigió al electorado griego en español. Iglesias dijo que vino a Atenas a acompañar "a un amigo", ya que, aseveró, "la amistad se muestra en momentos difíciles". El líder de Podemos comparó a Tsipras con un "león" que lucha contra "buitres". "En los seis meses que dimos la batalla hicimos lo mejor para poner fin a la monocultura de la austeridad y nuestra lucha provocó un terremoto en Europa".