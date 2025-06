Trump ya tendría un plan de ataque a Irán: "Tengo ideas sobre que hacer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría aprobado supuestos planes para atacar a Irán, aunque todavía no ha dado la orden definitiva. Diversos medios estadounidenses, como CBS News y The Wall Street Journal, han informadosobre esta posible estrategia.

Según CBS, citando a una fuente de inteligencia de alto nivel y a un funcionario del Departamento de Defensa, Trump ha dado luz verde para colaborar formalmente en la campaña aérea de Israel contra Irán. Sin embargo, a última hora del martes, Trump indicó a sus asesores que estaba aplazando la decisión final, en caso de que Teherán decida abandonar su programa nuclear.

Un alto funcionario de la Casa Blanca mencionado por The Wall Street Journal afirmó que aún hay varias opciones sobre la mesa y que el mandatario sigue observando cómo operan los israelíes en esta situación.

Por su parte, Trump ha negado estas afirmaciones en su red social Truth Social, asegurando que "¡The Wall Street Journal no tiene ni idea de cuáles son mis pensamientos sobre Irán!". Además, asegura que todavía no ha tomado una decisión definitiva, ya que "las cosas cambian constantemente".

En una rueda de prensa en el Despacho Oval, el mandatario dejó abierta la posibilidad de una intervención militar: "Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer". "Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final porque las cosas cambian", explicó Trump en la comparecencia.

El lunes, Trump abandonó abruptamente la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el objetivo de evaluar si Estados Unidos se une a los ataques de Israel contra Irán. Además, a través de sus redes sociales, exigió la "rendición incondicional" de Irán y amenazó con matar al líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

Además, Trump se va a volver a reunir hoy con su consejo de Seguridad Nacional, por tercera vez consecutiva, algo muy inusual que ocurre cuando se está a punto de intervenir en un conflicto.

Irán advierte a Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido este jueves a Estados Unidos que su participación en la guerra con Israel provocaría "duros e irreparables golpes" a Washington. L El Mando de Jatam al Anbiya, la sede unificada militar iraní, ha afirmado que cualquier intervención directa del país norteamericano provocaría una expansión regional y que Irán está respondiendo con una respuesta contundente y precisa. Además, han adelantado que realizarán operaciones más firmes que nunca para defenderse.

