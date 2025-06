Trump pone en el foco al líder supremo de Irán: "No vamos a matarlo, al menos por ahora"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que saben el lugar en el que se esconde el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, aunque ha afirmado que por el momento no van a actuar. "Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'líder supremo'. Es un blanco fácil, pero está a salvo. No vamos a eliminarlo (matarlo), al menos no por ahora, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando", ha resaltado en un mensaje en Truth Social.

Además, el presidente de Estados Unidos ha instado a Irán a "rendirse incondicionalmente" ya que Estados Unidos "tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán" tras los bombardeos iniciados el pasado viernes por el Ejército israelí. "Ahora tenemos el control completo y total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos detectores aéreos y otros equipos defensivos, y muchos, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que el bueno de Estados Unidos", ha manifestado.

Poco antes el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance ha afirmado que Trump podría considerar necesario adoptar "nuevas acciones" encaminadas a frenar el programa de enriquecimiento de uranio en Irán. Vance, que ha alabado la "contención" de Trump, ha especulado sobre futuros pasos, señalando eso sí que "la decisión final corresponde al presidente". "Creo que se ha ganado que confiemos en él en este tema", ha añadido el 'número dos' de la Administración, antes de apuntar que, "haga lo que haga", mantendrá a las Fuerzas Armadas norteamericanas al servicio de los intereses de Estados Unidos.

Ha mencionado que intenta evitar las "locuras" que ha estado leyendo sobre este tema. Además, ha coincidido con Trump en que "Irán no puede tener un arma nuclear", un argumento que también utiliza Israel para justificar la serie de ataques que comenzaron el viernes y que continúan este martes, sumando ya cinco días consecutivos.

Por otro lado, ha advertido que Irán podría optar por abandonar el enriquecimiento de uranio mientras mantiene su industria atómica con fines pacíficos. Sin embargo, ha señalado que todavía no ha visto "ni un solo argumento convincente" que justifique la violación de las "obligaciones" en materia de no proliferación. Para concluir, ha afirmado: "No he visto una respuesta adecuada a las conclusiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)".

Irán pide la evacuación de ciudades israelíes

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Musavi, ha pedido este martes la evacuación de las principales ciudades israelíes. "Las operaciones llevadas a cabo hasta ahora han sido una advertencia para la disuasión, y pronto se llevarán a cabo operaciones punitivas. Por lo tanto, se debe advertir a los residentes de los territorios ocupados, especialmente Tel Aviv y Haifa, que abandonen estas zonas para salvar sus vidas y no se sacrifiquen ante el enemigo", ha declarado en un mensaje televisado.

