Las herramientas que dejaron los ladrones en el Louvre: radiales, un walkie-talkie, un soplete y gasolina

La Policía francesa sigue el rastro de los cuatro ladrones que asaltaron el pasado domingo el Museo del Louvre, en París, y que lograron escapar tras llevarse nueve joyas de valor histórico incalculable. En su huida, dejaron atrás varias herramientas que ahora son clave para la investigación: dos radiales, un soplete, guantes, un chaleco, una manta, gasolina y un walkie talkie.

El robo se produjo a las 9:30 de la mañana, apenas minutos después de la apertura del museo. Según la investigación, el grupo llegó al flanco sur del Louvre con dos motos y un camión con montacargas. Con ayuda de este vehículo, dos de los asaltantes subieron hasta la Galería de Apolo, donde fracturaron el cristal de una puerta con un disco de corte.

En solo siete minutos, abrieron dos vitrinas y se hicieron con las joyas imperiales de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo. Una de las piezas, la corona de Eugenia, fue abandonada durante la fuga.

Los investigadores creen que el grupo contaba con un conocimiento previo de la estructura del museo y de los sistemas de seguridad. De hecho, fuentes policiales citadas por la prensa francesa aseguran que los ladrones actuaron "con precisión profesional".

Las vitrinas, nuevas pero no blindadas

El robo ha abierto el debate sobre las medidas de seguridad del Louvre. Las vitrinas atacadas fueron instaladas hace seis años y, aunque el museo sostiene que eran más seguras, no contaban con cristales blindados ni con el sistema automático que hacía descender las anteriores al subsuelo en caso de intento de robo.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, reconoció ante la Asamblea Nacional que "se habían recibido alertas sobre posibles vulnerabilidades desde hace demasiado tiempo". Aun así, defendió que los sistemas "funcionaron" y anunció una investigación administrativa independiente.

Revisión nacional de la seguridad en los museos

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha ordenado una revisión integral de la seguridad de todos los museos franceses. Las fuerzas policiales de otros países europeos, incluida España, han recibido una petición de cooperación internacional para localizar a los ladrones y recuperar las piezas sustraídas.

El Louvre permanece cerrado al público mientras continúan las pesquisas.

