El momento en que un tornado azota el norte de París dejando un muerto y varios heridos

El paso de un tornado ha causado la muerte de una persona y varios heridos este lunes en la localidad de Ermont, en el norte de Francia. Las autoridades han advertido también sobre al menos cuatro heridos durante el vendaval, en el que se han producido diversos desperfectos: se han arrancado tejados de casas, se se han derrumbado grúas y dos mil casas se han quedado sin electricidad.

Para hacer frente a los daños causados, las autoridades han desplegado a los bomberos, policías y al personal médico en Ermont. Esta localidad se encuentra a 17 kilómetros del centro de París y su población es de aproximadamente 28.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más importantes del Valle del Oise. El fenómeno meteorológico ha dejado daños también en otras localidades de la zona, como Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.

Según las mediciones, las ráfagas de viento han alcanzado los 200km/h. En los vídeos capturados por habitantes de las zonas afectadas, que se han viralizado en redes sociales, se aprecia cómo vuelan techos y antenas por la calle.

