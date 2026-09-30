VÍDEO: Comando, el chihuahua que acaba de incorporarse al Ejército mexicano

Solo pesa 7 kilos y mide escasos 21 centímetros, pero su diminuto tamaño no ha impedido que Comando sea uno más del ejército mexicano. Este chihuahua es la nueva incorporación de las fuerzas armadas mejicanas y se estrena como corresponde, ataviado con sus gafas y su chaleco.

Comando no se parece en nada a los pastores alemanes que estamos acostumbrados a ver en los cuerpos policiales. Dicen las autoridades que se quiere romper el paradigma de que solo los perros grandes pueden formar parte de este cuerpo militar. Los oficiales informaron que el cachorro, de 13 meses de edad, está siendo entrenado para labores de búsqueda y rescate.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.