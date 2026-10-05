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Peste neumónica: qué se sabe de la infección que ha puesto en cuarentena a 200 personas en Rusia

Las autoridades han reconocido que investigan una infección "especialmente peligrosa" y están pendientes de confirmar los casos de peste pulmonar.

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospital

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospital Pexels

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk han sido puestos en cuarentena en medio de sospechas de posibles contagios de peste pulmonar, según ha informado el canal independiente ruso Liudi Baikala. El diagnóstico no ha sido confirmado oficialmente.

El medio señala que al menos cuatro instituciones médicas, entre ellas un hospital pediátrico, han establecido cuarentenas de hasta tres semanas. Las restricciones afectan a las áreas de hospitalización, donde se han prohibido las visitas y los pacientes no pueden recibir a sus familiares.

Liudi Baikala ha precisado que no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Una fuente de los servicios sanitarios regionales citada por el canal sostiene que ningún documento oficial recoge el diagnóstico de "peste pulmonar".

El gobernador de la región, Ígor Kobzev, celebró el pasado viernes una reunión de emergencia ante "la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin identificar la enfermedad.

Kobzev explicó que las autoridades han activado medidas sanitarias y preparado un plan de contingencia. También aseguró que todas las personas que habían estado en contacto con el paciente permanecían bajo observación médica. "A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos", afirmó.

Por su parte, el portal independiente Meduza ha informado de la muerte, la semana pasada, de una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. La joven falleció en un hospital de Shélejov, una ciudad próxima a la capital regional.

Las autoridades rusas, procedieron a poner a unas 200 personas bajo observación tras el suceso.

Posibles hipótesis

Según la información difundida, se estudian dos posibles vías de infección: un contagio durante un viaje reciente a Tailandia o un accidente con un tubo de ensayo que contenía patógenos en su lugar de trabajo.

Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada. Rospotrebnadzor asegura que el instituto no ha comunicado emergencias relacionadas con patógenos.

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