Trump insinúa que el príncipe Harry podría ser expulsado de EEUU por posible consumo de drogas

El candidato del Partido Republicano a las elecciones en EEUU, Donald Trump, vuelve a ser noticia por sus últimas declaraciones. Apunta directamente al príncipe Harry en medio de todo el revuelo en Reino Unido y la Casa Real británica por las incógnitas que rodean a Kate Middleton. Trump asegura que el príncipe Harry podría ser expulsado del país por su uso de drogas.

Harry está considerando la nacionalidad estadounidense y debería pedir su visado. "Si ha mentido habrá que tomar medidas", exclama Trump en referencia a la solicitud del visado. Para solicitarlo hay que detallar si alguna vez se ha consumido drogas y en su libro confesó que había coqueteado con estas sustancias.

Así lo remarca el expresidente de EEUU en un adelanto de una entrevista con 'GB News' que se transmitirá este martes por la noche. Afirma que ahora que vive en California no debería recibir un trato especial. Trump insinúa que no podría quedarse en el país en ese caso.

Hace unos meses el candidato republicano también cargó contra Meghan Markle: "No soy fan de Meghan, no soy fan y no tenía razón desde el principio. Creo que al pobre Harry lo están guiando por su nariz". A principios de este mes, un juez federal dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe entregar los documentos de visa de Harry para que el juez pueda revisarlos y decidir si deben hacerse públicos. El domingo, los abogados del departamento pidieron más tiempo para encontrar los registros.

¿Reconciliación familiar?

Después del anuncio del rey Carlos III sobre su cáncer, desde 'The Times' señalaron que el príncipe Harry estaría dispuesto a desempeñar de nuevo funciones en la monarquía británica. Carlos III fue diagnosticado de cáncer después de su tratamiento de próstata por el que fue intervenido. No se ha especificado el tipo de cáncer y tampoco cuál es su pronóstico, pero sí se sabe que el príncipe Harry viajó desde California a Londres para mantener un encuentro de 45 minutos con su padre. Esta vez no hubo encuentro con su hermano William, pero sí un acercamiento a su padre.

El príncipe Harry reconoció en una entrevista que su vida y su familia ahora están en California. "Tengo mi propia familia, como todos. Mi familia y mi vida están en California. La ciudadanía americana es un pensamiento que me ha pasado por la cabeza, pero ciertamente no es algo que sea una alta prioridad para mí en este momento", comentó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com