Trump amenaza a Putin con más sanciones económicas si no hay alto el fuego en Ucrania

El presidente de los Estados Unidos se ha mostrado insatisfecho con los procesos para poner fin al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Fue una de las promesas más resonadas e importantes del mandatario durante su campaña electoral. Ante esta moratoria de mediador en el conflicto ha asegurado que no dudará en imponer más sanciones económicas a Rusia, con el fin de presionar al Gobierno de Vladimir Putin.

Además, ha advertido a todos aquellos países que siguen manteniendo acuerdos económicos con Rusia, que también serán sancionados si siguen comprando productos de exportación rusos si el acuerdo para poner fin a la guerra no está cerca en el tiempo. La cuenta atrás de Trump es de unos 10 días hasta que se anuncie un nuevo límite temporal.

La respuesta del Kremlin

Ante la nueva amenaza del estadounidense, Rusia no ha respondido de forma directa. En paralelo, desde el gobierno ruso han informado que no se ha iniciado preparativo alguno para la posible reunión que hay prevista entre el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en septiembre en China. Todo esto lo ha explicado el portavoz del ejecutivo, quien concluía que aún no existe un acuerdo entre ambas partes para organizar el encuentro".

También señaló que "en teoría, podría celebrarse si ambos mandatarios coinciden en la misma ciudad".

La conversación telefónica

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron en mayo una conversación telefónica de unas dos horas "muy informativa y bastante franca" en la que acordaron que "Rusia y Ucrania iniciarían inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego", según informaron ambas partes. Fue la tercera desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero. Se dio en medio de las presiones de Washington a Moscú para lograr las negociaciones que ha promovido con Ucrania en los últimos meses.

Según un comunicado lanzado por medios rusos, Putin declaró que "fue una conversación muy informativa y bastante franca, y muy útil en este sentido". Trump dijo que habló con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con líderes de Europa de países como Francia, Italia, Alemania y Finlandia, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para darles detalles sobre la llamada con Putin.

Posteriormente, Trump informó que "el tono y el espíritu dela conversación fueron excelentes" y que Kyiv y Moscú iniciarían conversaciones. "Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre las dos partes, como solo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería", explicó el mandatario americano.

Los líderes europeos siguen apoyando firmemente al presidente Zelensky, pero sin el poder y el dinero de Estados Unidos, sus esfuerzos podrían no ser suficientes para mantener la resistencia de Ucrania.

