Crece la presión sobre Netanyahu por la guerra en Gaza: 600 ex altos cargos de seguridad israelíes piden a Trump que intervenga

La presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue aumentando. Un grupo de 600 exfuncionarios de seguridad de alto nivel en Israel (entre ellos antiguos jefes del Mossad, el ShinBet y ex ministros) ha pedido al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga para poner fin a la guerra en Gaza.

En una carta enviada esta semana, los firmantes aseguran que "Hamás ya no representa una amenaza estratégica para Israel" y piden a Trump que utilice su influencia par frenar la ofensiva. "Su credibilidad ante la gran mayoría de los israelíes aumenta su capacidad para dirigir al primer ministro Netanyahu y a su gobierno en la dirección correcta: poner fin a la guerra, devolver a los rehenes y detener el sufrimiento", afirman. También se han concentrado decenas de personas frente a la oficina del primer ministro israelí para pedir el final de la guerra y la liberación de los rehenes.

Netanyahu refuerza su postura tras la difusión de vídeos de rehenes

A pesar de las crecientes críticas, Netanyahu mantiene firme su postura. Tras la publicación de dos vídeos donde se ve a rehenes israelíes en estado de extrema delgadez y pidiendo ayuda, el primer ministro ha asegurado que su determinación es ahora "aún más fuerte".

Según medios israelíes, Netanyahu ya habría tomado la decisión de ocupar toda la Franja de Gaza con el objetivo de, según sus palabras, lograr "la derrota del enemigo, la liberación de nuestros rehenes y la garantía de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel". Un funcionario citado por la prensa local afirmó que Netanyahu cree que la única vía para recuperar a los rehenes es "la derrota militar de Hamás".

Crecen las críticas internas e internacionales

Mientras tanto, las voces críticas dentro de Israel también aumentan. Decenas de ciudadanos se han unido a las protestas contra el gobierno por considerar que la guerra se está prolongando sin un objetivo claro. "Este gobierno se opone al interés israelí de liberar a los rehenes y poner fin a la guerra", denuncian.

El principal grupo de apoyo a las familias de los secuestrados también han alzado la voz. En un comunicado, afirmaron que "Netanyahu está llevando a Israel y a los rehenes a la perdición". En la carta enviada a Trump, firmada por figuras como Tamir Pardo (ex jefe del Mossad), AmiAyalon (ex jefe del ShinBet), Ehud Barak (ex primer ministro) y MosheYaalon (ex ministro de Defensa), los exfuncionarios argumentan que la guerra ha dejado de ser legítima.

"Al principio esta era una guerra justa, una guerra defensiva. Pero una vez alcanzados los objetivos militares, dejó de serlo", declaró Ayalon. El grupo de firmantes forma parte de Comandantes por la Seguridad de Israel (CIS), una organización que ya ha pedido en el pasado que el gobierno priorice la devolución de los rehenes sobre la continuación del conflicto.

"¡Detengan la guerra de Gaza! En nombre del CIS, el mayor grupo de antiguos generales y altos mandos de seguridad de Israel, le instamos a hacer lo mismo que hizo en Líbano: poner fin a esta guerra", escribieron.

Sigue aumentando la hambruna en Gaza

Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza continúa deteriorándose. Según las autoridades locales, 29 personas han muerto este lunes. Una de ellas falleció al fallar el paracaídas de un envío de ayuda humanitaria, y otras 300 resultaron heridas mientras trataban de acceder a comida. "Quien no muere por la guerra, muere de hambre. La gente está harta. ¡Basta!", gritan algunas voces en medio de la desesperación.

La ONU ha advertido que los lanzamientos aéreos no son suficientes y ha instado a Israel a permitir un mayor acceso de ayuda humanitaria por tierra. Según sus estimaciones, serían necesarios unos 600 camiones de suministros diarios para evitar una hambruna generalizada. Actualmente, solo están entrando unos 84.

Aislamiento internacional y caída de apoyo global

A nivel global, Israel se enfrenta a un creciente aislamiento. La devastación en Gaza y el número de víctimas civiles ha generado indignación en muchos países. Las encuestas muestran un cambio en la percepción pública internacional, con una opinión cada vez más crítica hacia las acciones del gobierno israelí.

Aunque Trump ha mostrado tradicionalmente un fuerte respaldo a Netanyahu, la semana pasada admitió públicamente que en Gaza existe una "verdadera hambruna", contradiciendo la versión del primer ministro israelí, que niega esa situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com