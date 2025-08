Temor por el espionaje chino al instalar cámaras de la empresa Hikvision en infraestructuras públicas de España

Adif, Renfe, así como los ministerios del Interior, Presidencia y Derechos Sociales han contratado a una empresa tecnológica china para vigilar sus instalaciones con cámaras de seguridad. No, no se trata de Huawei, sino de Hikvision, vetada en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y de dos países de la Unión Europea, Dinamarca y Lituania.

Tras el aviso de la UE a España por los contratos con la empresa Huawei que suponen un riesgo para la seguridad europea, el Gobierno de España ha confiado en otra empresa china para la seguridad y videovigilancia de alguna de sus instalaciones. Todo esto llega tras el acercamiento del Ejecutivo con el presidente chino Xi Jinping, si como de sus lazos comerciales con el Partido Comunista Chino.

Pero la vigilancia con tecnología china en España no solo afecta a los estudiantes y la UE ya advirtió a España de que sus contratos con Huawei representan un riesgo para la seguridad europea. Como explica Manuel Gazapo, Doctor en Relaciones Internacionales de Universae, "no solo tiene la obligación de cooperar si no que le pueden exigir cualquier tipo de dato, transferencia o información", lo que significaría que las empresas chinas están legalmente obligadas a compartir datos con su gobierno si este se lo exige.

Esto mismo ocurre con muchas otras compañías tecnológicas de origen chino. Gazapo vuelve a insistir en que "en pleno siglo XXI, cualquier tipo de empresa china es susceptible de estar realizando espionaje directo o indirecto". A pesar de este riesgo, la red de estas empresas va creciendo en España y cada vez es más amplia.

Por ejemplo, Hikvision se dedica a "proveer de un software muy interesante para el seguimiento de personas, identificación biométrica, reconocimiento de matrículas" explica el doctor. En otras palabras, consiguen registrar movimientos, rutinas e identificadores de los ciudadanos de manera masiva, a través de más cámaras, más servidores y más programas informáticos.

Para el tráfico y complejos residenciales

El despliegue de la tecnología Hikvision en nuestro país no se limita solo al entorno ferroviario. Sus cámaras también se instalan en municipios madrileños como Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos, donde ayudan a controlar el tráfico o se utilizan en complejos residenciales de lujo.

Además de en la valla fronteriza de Ceuta y Melilla, edificios de Moncloa, Renfe, Hacienda, Correos, el Ministerio del Interior y el departamento de Seguridad de la Presidencia, además de administraciones autonómicas y locales.

Los expertos insisten en la importancia de saber qué protecciones existen y quién se encuentra realmente detrás de cada empresa. Como remarca Gazapo "el riesgo de que se filtre información de manera deliberada o involuntaria es mucho más alto que si comparamos esa tecnología con una europea".

También se han detectado vulnerabilidades técnicas en los productos de Hikvision, lo que según alertas de ciberseguridad podría permitir a usuarios no autorizados ejecutar comandos, acceder a recursos restringidos, o incluso facilitar espionaje y chantajes: "Puede ser susceptible de intentar ser utilizado para chantajes, venta de información".

