Trump amenazó a Putin con bombardear Moscú: "Si entras en Ucrania, bombardearé hasta los cimientos a Moscú"

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue muy claro con sus palabras. Las recordaba en una reunión privada con donantes el año pasado, en 2024, durante su campaña presidencial: "Si entras en Ucrania, bombardearé hasta los cimientos de Moscú. Te lo digo, no tengo otra opción". Esto es lo que se puede escuchar en las grabaciones, que ahora han salido a la luz.

Trump también amenazó a Xi Jinping

Pero Vladimir Putin no le creyó: "Y entonces (Putin) me dijo: 'No te creo'. Pero me creyó al 10 %". Trump contó más tarde que también le lanzó una advertencia similar al presidente chino Xi Jinping, relacionada con una posible invasión de Taiwán, diciéndole que en caso de que lo hiciese, Estados Unidos reaccionaría bombardeando Beijing.

Estas grabaciones se produjeron mientras Trump defendía su candidatura para un segundo mandato, durante un evento de recaudación de fondos para 2024 en Nueva York y La Florida. Los audios fueron finalmente obtenidos por Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, quienes detallaron algunos de los intercambios en su nuevo libro, "2024". El audio no se había emitido previamente. La campaña de Trump se negó a comentar sobre el contenido de las grabaciones.

Trump asegura que podría haber evitado la guerra

El mandatario refleja su faceta más extremista en el audio, recogido por CNN, el cual reveló a puertas cerradas con el fin de atraer a donantes ricos republicanos. Pero no habló sólo de sus estrategias de política exterior, sino también de la deportación de manifestantes estudiantiles y su opinión de que "la gente que recibe asistencia social" siempre votará a los demócratas.

En este sentido, Trump quiso reflejar con las conversaciones que tuvo con Putin y Xi que podría haber evitado los conflictos en Ucrania y Gaza si hubiese sido presidente en lugar de Joe Biden. El presidente sigue manteniendo la misma idea mientras trata de llegar a un acuerdo para un alto el fuego entre ambas guerras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.