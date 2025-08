La familia de la joven muerta en una fiesta de graduación: "No encontramos su ropa"

La familia de la Simona, la jugadora de voleibol que ha sido hallada muerta en la piscina de una propiedad donde se celebraba una fiesta de graduación, ha roto su silencio. En una entrevista en un medio de comunicación italiano y recogida por el diario El Mundo, la hermana de la fallecida asegura que todo es muy extraño. "Ni siquiera encontramos la ropa de mi hermana, no estaba cuando llegamos. Solo estaban los zapatos", relata.

Según su hermana gemela, Simona llevaba una pulsera de su madre a la que le tenía mucho cariño y la encontraron guardada dentro del bolso, lo que ha juicio de esta familiar significa que ella estaba plenamente consciente, porque pensó en guardarla. "Mi hermana Simona no se drogaba, bebía muy poco y cuidaba mucho su cuerpo", asegura.

Por su parte, Giusy, la madre de Simona, pide "claridad" sobre el fallecimiento de su hija de veinte años. "Quiero saber qué le pasó a mi hija, por qué murió... Era una buena chica, estudiaba, amaba el deporte y todos la conocían. Era alegre, nunca discutía con nadie y siempre alcanzaba sus metas. El deporte era su vida, cuidaba su cuerpo, estaba en el tercer año de universidad. Solo queremos saber qué le pasó a mi hija, solo eso".

El padre, Luciano, insiste. "Solo había botellas de agua, la piscina estaba limpia. Nosotros llamamos para pedir noticias sobre mi hija. ¿Dónde fue a parar el alcohol? No es normal que solo hubiera agua, nadie nos llamó", añade. "Mi hija era una deportista, era como un pez en el agua. Queremos saber qué pasó", manifiesta.

En el lugar de los hechos

Los hermanos de Simona, Roberta y Gabriele, rememoran los primeros momentos tras su llegada a la villa en Bagheria. "Cuando llegamos, el cuerpo de nuestra hermana ya estaba junto a la piscina. Estaba cubierto con una toalla, con el bañador puesto. Había patrullas de los carabineros y una ambulancia. Pero hay muchas cosas que no cuadran: era una fiesta de graduación, pero no vimos ningún pastel, no encontramos bebidas alcohólicas. Cuando llegamos, los chicos estaban todos mojados, en silencio. No encontramos la ropa de mi hermana, solo sus zapatos".

Se trata de una historia aún "llena de zonas oscuras", sobre la que están investigando los carabineros y la Fiscalía de Termini Imerese, como señala el abogado de la familia de la joven deportista, Gabriele Giambrone, quien pide que se esclarezca la verdad. "Consideramos anómalo que no se haya procedido al secuestro de la villa donde murió Simona. La consola fue retirada a las pocas horas porque la villa iba a ser alquilada para otra fiesta... e incluso figura como propiedad en venta", concluye.

