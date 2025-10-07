Vídeo: Las impactantes imágenes del helicóptero que se estrella en plena autovía en hora punta

Un helicóptero se estrelló este lunes en medio de una autovía de Estados Unidos, en Sacramento, cuando la vía registraba tráfico denso en hora punta. La secuencia, grabada por uno de los conductores, muestra cómo la aeronave se aproxima a baja altura, pierde estabilidad y acaba impactando junto al vehículo que capta las imágenes. El choque genera una densa columna de humo blanco que se eleva sobre la calzada y obliga a los vehículos cercanos a frenar de manera abrupta.

Según los primeros datos disponibles, tres personas resultaron heridas: dos hombres y una mujer, todos ocupantes del aparato. No hay constancia de peatones ni conductores heridos, un desenlace que los presentes califican de milagro, dado que la colisión se produjo a las 19:00, en pleno pico de circulación. La información disponible no detalla, por el momento, el alcance de las lesiones ni su evolución.

