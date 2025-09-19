Acusados unos padres y su hijo por matar a una mujer y quemar su cuerpo en una parrilla

María Alejandra Abbondanza fue asesinada fracturándole el cráneo con una mancuerna y descuartizada. Su cuerpo fue calcinado. Los hechos ocurrieron a menos de 100 metros donde vivía, en Campana, hace tres años. Tres años después comienza el juicio.

El tribunal decidirá sobre el futuro de Agustín Leonel Chiminelli y de sus padres, Carlos Rubén Chiminelli y Liliana Esther Sánchez.

La mujer fue asesinada después de salir con su perro, sin llave y sin cartera. Sin saber motivo, Abbondanza entró en la casa de Alberdi 748, en Campana, al norte del Gran Buenos Aires. De acuerdo a la investigación de la fiscal Ana Laura Brizuela, la mujer ingresó a esa propiedad alrededor de las 17:30 horas porque tenía un vínculo sentimental con Agustín Chiminelli, quien la hizo pasar.

Debido a una discusión, el joven "se ofuscó" y la "agredió físicamente propinándole golpes, por lo que la víctima, atemorizada, se defendió enérgicamente, incluso causándole lesiones" a su atacante. "Posteriormente, a las 18:23 horas, llegó al lugar Carlos Chiminelli, padre del imputado, y a las 19:20 horas también lo hizo Liliana Ester Sánchez, madre del imputado, quienes vivían en el lugar", explica según 'Clarín'.

Para la fiscal, cuando llegaron los padres de Agustín, su víctima todavía estaba con vida herida de gravedad. De acuerdo a la acusación, tomaron conocimiento de lo que había ocurrido y "de común acuerdo" realizaron maniobras para "procurar impunidad".

Ese es el punto clave a desarrollar en el juicio. De acuerdo al Código Penal argentino, no es punible el encubrimiento cuando lo realiza "un ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano" del autor del delito. En principio, los padres no podrían ser penados por encubrir a su hijo. Sin embargo, el juez ha considerado inconstitucional este artículo porque entiende que ese acuerdo familiar iría contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales que obligan al Estado Argentino a investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Frente a un femicidio, no podría admitirse que los padres queden automáticamente exentos de responsabilidad por encubrimiento solo por el vínculo de parentesco.

Por ello, gustín Chiminelli ha llegado a juicio con prisión preventiva como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres son juzgados como coautores de homicidio agravado criminis causae y por encubrimiento agravado por delito grave.

Para la justicia, el joven no podría haber movido el cadáver de la víctima desde la planta baja por una escalera de 60 centímetros él solo. Una vez en la terraza, la subió a la parrilla que tenía con la intención de incinerar el cuerpo y borrar los rastros del crimen.

Otros casos

"Tus padres veían todo lo que hacías y me hacías pasar y te apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque, si me quería ir, el nene se ponía violento y, si ya había roto cosas, empezaba a tirar otras por el aire. Y siempre, siempre te defendieron y eras el bueno", escribió una mujer en redes sociales tras el caso. La joven fue pareja del acusado en 2017.

En el expediente declaró que "la familia parecía ser muy normal, pero que las actividades violentas comenzaron" poco después. Por ejemplo, describió que "Agustín se presentaba en su casa y la llevaba por la fuerza" a su casa y, "una vez allí, cerraba la puerta de la habitación con llave y la amenazaba con romper cosas si no tenían relaciones sexuales". También explicó que si se negaba a tener sexo, "la perseguía hasta forzarla" y que todas estas situaciones "ocurrían con los padres de Agustín dentro de la vivienda, por lo que escuchaban lo que estaba pasando y nunca hicieron nada para ayudarla".

Otra expareja del acusado describió un vínculo atravesado por la violencia, los abusos sexuales y el encubrimiento de sus padres. "En el marco de una discusión, Agustín rompió un teléfono móvil y se volvió muy violento hacia su pareja. Esta expareja ha declarado que el coimputado Carlos Chiminelli se acercó a Agustín y le dijo: 'Que se deje de joder porque los vecinos estaban escuchando'", explicó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com