Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Tiroteo en Times Square

Pánico en Times Square por un tiroteo por el que hay detenido un menor de edad

Afortunadamente no hay que lamentar heridos y aunque la investigación de lo ocurrido sigue abierta hay ya una persona detenida, en concreto un menor de edad.

Tiroteo en Times Square

Pánico en Times Square tras un tiroteo por el que hay detenido un menor de edad | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Cinco disparos desataron el pánico en Times Square, en pleno corazón de Manhattan. Tras la multitudinaria celebración por la victoria de los New York Knicks en la NBA y en medio de la celebración del Mundial de fútbol la gente comenzó a correr por Times Square sintiendo miedo por lo que podría estar ocurriendo.

Una persona ha sido detenida. Aunque no se ha revelado su edad se sabe que se trata de un menor de edad cuya identidad tampoco ha sido difundida. Las cadenas CBS y Fox informan de que dos personas habrían echado a correr, al parecer extrajeron armas de fuego, abrieron fuego y luego huyeron del lugar.

El incidente se produjo poco antes de las 16:00 horas (20:00 GMT) en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida, justo después de la multitudinaria celebración por la victoria de los New York Knicks en la NBA. La policía aseguró que no se registraron heridos, y se desconoce si el tiroteo estaba dirigido contra un objetivo concreto. La investigación está abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El animal terrestre más longevo del mundo es una tortuga gigante de 194 años que vive en las Seychelles

La tortuga más longeva.

Publicidad

Mundo

Imagen de vehículos militares israelíes maniobran en el lado libanés de la frontera

Israel ataca el sur de Líbano horas después de firmar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Tiroteo en Times Square

Pánico en Times Square por un tiroteo por el que hay detenido un menor de edad

ARMMO presenta en la feria de armas de París su nuevo catamarán autónomo no tripulado de alta velocidad

ARMMO presenta en la feria de armas de París su nuevo catamarán autónomo no tripulado de alta velocidad

Una chica con velo
Irán

Irán condena a una cantante a 74 latigazos y dos años sin salir del país por actuar sin velo en un concierto publicado en YouTube

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth
Tropas OTAN

Estados Unidos amenaza con retirar más tropas de Europa: "La OTAN perdió el rumbo"

Ataque de Israel a Líbano.
Guerra Irán

Israel vuelve a bombardear el sur de Líbano y pone en peligro el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Pese a las advertencias y peticiones de los países firmantes del acuerdo, Estados Unidos e Irán, varias zonas del sur de Líbano han sido alcanzadas esta madrugada por nuevos bombardeos israelíes.

Refinería atacada por Ucrania
GUERRA UCRANIA-RUSIA

Zelenski avisa a Rusia tras el ataque masivo a una refinería: "Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú"

El presidente ucraniano calificó este martes de "absolutamente justo" el ataque de su Ejército esta madrugada con drones en la capital rusa.

Donald Trump en el Palacio de Versalles

Las claves del acuerdo con Irán y las diferencias con el pacto de Obama

Imagen de 'Gaspi', conocido youtuber argentino fallecido en un accidente múltiple entre dos helicópteros

El padre de Gaspi, el youtuber que murió al estrellarse un helicóptero, rompe su silencio: "Creo que no fue un accidente. Fue un atentado"

Interior de un coche

Muere una niña de 20 meses olvidada en un coche en Alemania

Publicidad