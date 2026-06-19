Tiroteo en Times Square
Pánico en Times Square por un tiroteo por el que hay detenido un menor de edad
Afortunadamente no hay que lamentar heridos y aunque la investigación de lo ocurrido sigue abierta hay ya una persona detenida, en concreto un menor de edad.
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Cinco disparos desataron el pánico en Times Square, en pleno corazón de Manhattan. Tras la multitudinaria celebración por la victoria de los New York Knicks en la NBA y en medio de la celebración del Mundial de fútbol la gente comenzó a correr por Times Square sintiendo miedo por lo que podría estar ocurriendo.
Una persona ha sido detenida. Aunque no se ha revelado su edad se sabe que se trata de un menor de edad cuya identidad tampoco ha sido difundida. Las cadenas CBS y Fox informan de que dos personas habrían echado a correr, al parecer extrajeron armas de fuego, abrieron fuego y luego huyeron del lugar.
El incidente se produjo poco antes de las 16:00 horas (20:00 GMT) en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida, justo después de la multitudinaria celebración por la victoria de los New York Knicks en la NBA. La policía aseguró que no se registraron heridos, y se desconoce si el tiroteo estaba dirigido contra un objetivo concreto. La investigación está abierta.
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