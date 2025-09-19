Trump asegura que China ha aprobado la venta de TikTok en EEUU tras su llamada con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que China ha aprobado finalmente la venta de las operaciones de TikTok en territorio estadounidense, actualmente en manos de 'ByteDance', a nuevos dueños norteamericanos aún no revelados. El anuncio llega tras una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping.

En un mensaje publicado en su red social 'Truth Social' recogido por Europa Press, Trump ha afirmado: "Acabo de tener una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok".

El presidente chino, Xi Jinping, ha trasladado a Donald Trump que Washington "debe evitar adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales", durante la llamada que ambos han mantenido este viernes, según ha informado la agencia oficial Xinhua. En la conversación, Xi ha destacado que China y Estados Unidos "pueden lograr un éxito mutuo y una prosperidad compartida, en beneficio de ambos países y del mundo"-

Por su parte, Trump ha asegurado que "el presidente Xi vendrá a Estados Unidos en el momento apropiado" y que él mismo viajará a China a comienzos del próximo año. Además, ha adelantado que ambos líderes se verán en persona el próximo mes de octubre en Corea del Sur.

Negociaciones sobre TikTok

Según la transcripción difundida por Xinhua, Xi Jinping ha insistido en que la postura de Pekín respecto a TikTok es "clara": el Gobierno chino respeta la voluntad de las empresas y da la bienvenida a que las compañías negocien "sobre la base de las reglas de mercado" para alcanzar una solución que se ajuste a las leyes y regulaciones chinas, al tiempo que equilibre los intereses de todas las partes.

Xi ha agregado que Pekín espera que Estados Unidos "proporcione un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para que las empresas chinas inviertan en su territorio". Trump, por su parte, ha agradecido "la aprobación" de Pekín al acuerdo que permitirá que la aplicación siga operando en Estados Unidos, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre el pacto. También ha definido la relación bilateral entre Estados Unidos y China como "la más importante del mundo" y ha recalcado que Washington apoyará las consultas entre ambos equipos para resolver "adecuadamente" el caso TikTok.

Una llamada "pragmática, positiva y constructiva"

Reuters describe esta conversación, la primera en tres meses entre ambos líderes, como "pragmática, positiva y constructiva", aunque aún no está claro si se ha alcanzado un acuerdo definitivo sobre el futuro de la aplicación de vídeos cortos en Estados Unidos o sobre la concreción de un nuevo encuentro bilateral. Xi, además, ha subrayado "la importancia de las relaciones entre China y Estados Unidos" y ha asegurado que ambas potencias "pueden complementarse y prosperar juntas, en beneficio tanto de ellas como del mundo". Para ello, ha señalado que es necesario "encontrarse a mitad de camino y esforzarse por lograr respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio compartido".

El presidente chino ha insistido en que Estados Unidos debe abstenerse de adoptar medidas comerciales unilaterales que puedan "socavar los avances conseguidos en múltiples rondas de conversaciones".

El contexto de las negociaciones

Este diálogo telefónico ha llegado tras la cuarta ronda de negociaciones entre ambas potencias celebrada en Madrid, donde se anunció un "marco básico" para resolver el caso TikTok. Además, se produce después de que Washington y Pekín confirmasen esta semana avances en la reducción de barreras a la inversión y en la cooperación económica.

