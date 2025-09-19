Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Liberan a una pareja británica detenida durante 8 meses en Afganistán por los talibanes

Peter y Barbie Reynolds abandonan la cárcel en Afganistán y viajan a Doha para revisión médica antes de regresar al Reino Unido, según Exteriores y la BBC.

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Peter Reynolds, de 80 años, y su esposa Barbie, de 76, ya no están entre rejas. El Ministerio británico de Exteriores confirmó su liberación tras su detención en febrero por el régimen talibán.

Según la BBC, la mediación de Catar resultó clave: el matrimonio viajará a Doha para una evaluación médica y, después, volverá al Reino Unido, aunque su residencia habitual estaba en Afganistán.

La pareja fue arrestada el 1 de febrero, cuando regresaba a su casa en la provincia de Bamiyán. Sus hijos, que viven en el Reino Unido, denunciaron el deterioro de la salud de ambos y que permanecieron sin cargos, separados durante largos periodos y en celdas de máxima seguridad. La presión familiar y diplomática no cesó durante estos meses.

Una vida vinculada a Afganistán

Reynolds y Barbie se conocieron en la Universidad de Bath y se casaron en Kabul en 1970. Tuvieron cuatro hijos y mantuvieron un vínculo permanente con Afganistán, donde, según medios británicos, gestionaban una organización educativa.

Cuando los talibanes retornaron al poder en agosto de 2021, optaron por quedarse para continuar sus proyectos, a diferencia de otros trabajadores occidentales que abandonaron el país.

Un portavoz catarí explicó a la BBC que el matrimonio será atendido en Doha antes de viajar al Reino Unido. Aunque el Reino Unido cerró su embajada en Kabul en 2021, la actividad diplomática se mantuvo para desatascar este caso. Exteriores agradece la colaboración de Catar y evita detalles adicionales sobre la negociación.

