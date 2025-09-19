Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una mujer se casa con el hijo del asesino de su madre: "Es un buen hombre, nada que ver con su padre"

El brutal asesinato de Ilene en Iowa cambió para siempre la vida de su hija, Nicole Brammer. Lo que nadie esperaba es que, tras el juicio y la condena a su agresor, Nicole terminara casándose con Justin, hijo del propio asesino.

Paula Hidalgo
Publicado:

Ilene fue asesinada en Council Bluffs, Iowa, Estados Unidos, en febrero de 2023. Este hecho supuso un antes y un después para su hija, Nicole Brammer. Lo que nadie esperaba es que, tras el juicio y la condena al culpable, Nicole terminara casándose con Justin, hijo del asesino de su madre.

El 14 de febrero de 2023, Ilene desapareció sin dejar rastro. Cuando su hija acudió a la policía, en un primer momento las autoridades dijeron que no podían hacer nada al tratarse de una persona adulta que podría haber decidido ausentarse voluntariamente. Pero según relató Ilene a 'The Sun', la alarma saltó cuando no acudió a trabajar, algo inusual en una mujer tan responsable. Además, también desapareció su bolso y 1.143 dólares de su caja fuerte. Tras días de búsqueda, drones y un operativo vecinal, el 26 de febrero su cuerpo apareció en una zanja, parcialmente congelado. La autopsia reveló signos de estrangulamiento y lesiones en la cabeza.

Condena contra Ivan Brammer

La investigación apuntó a su pareja, Ivan Brammer, de 60 años, con antecedentes por conductas violentas y celosas. A raíz de la intervención de un patólogo, se estableció que las marcas del cuello de la víctima correspondían a la cremallera de la chaqueta de Ivan, lo que indicaba el estrangulamiento.

Además, el último momento en el que las cámaras de seguridad mostraron con vida a Ilene fue en su coche el 13 de febrero, y encontraron la misma suma de dinero que había desaparecido de su caja fuerte en la cuenta bancaria de Ivan. En enero de 2024, fue condenado a 50 años de prisión por homicidio en segundo grado, además de otras penas por manipulación de cadáver y robo. Durante el juicio, su propio hijo Justin confesó sentir "vergüenza" por las acciones de su padre.

De la amistad al matrimonio

En medio del dolor, Nicole y Justin se apoyaron mutuamente. Su relación empezó como una amistad debido al entorno hostil en el que tenían que convivir por las peleas de sus padres, pero poco a poco derivó en una pareja sólida: "Ambos estábamos cansados de hacer de árbitros", recordó Nicole a 'The Sun'. Ocho meses después de la condena, decidieron casarse. La ceremonia, cargada de simbolismo, fue oficiada por el abogado que había encabezado la acusación contra Ivan.

Nicole llevó rosas burdeos y girasoles, las flores favoritas de su madre. Para ella, el matrimonio significaba el comienzo de una nueva vida: "No es culpa suya lo que pasó. Él también perdió a su padre aquel día, aunque de una forma distinta. Justin es un buen hombre, nada que ver con su padre".

