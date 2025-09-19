Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicidas y apuesta por la inteligencia artificial para reforzar el arsenal norcoreano

En paralelo a los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha estado supervisando las últimas pruebas que han realizado en Corea del Norte. Operaciones con drones estratégicos, y ha llamado a implementar la inteligencia artificial (IA). Kim Jong-Un pretende modernizar y desarrollar nuevas tácticas para el ejército de Pyongyang.

Estos ejercicios se realizaron en el Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada. El líder de norcorea presenció el manejo de vehículos de vigilancia no tripulados y de drones de la serie Kumsong. Es la primera vez que utilizan esta marca. Durante su visita, defendió el uso de estos drones y reafirmó su importancia en "las guerras modernas". "Los equipos no tripulados amplían cada vez más su alcance y se han convertido en un activo militar clave, resulta una tarea prioritaria para la modernización de las fuerzas armadas norcoreanas desarrollar la tecnología central de estos sistemas, así como la aplicación de IA y el avance de la capacidad operativa".

Las fotografías publicadas por el medio estatal de Corea del Norte, KCNA muestran aparentes drones suicidas impactando objetivos en un simulacro, pero no es la primera vez que el país utiliza la Inteligencia Artificial en sus pruebas. A finales de marzo de este año y en noviembre de 2024, ya había probado vehículos aéreos no tripulados.Desde Pyongyang, aseguran que el desarrollo ya incluye tecnología de IA.

El anuncio se produce justo cuando concluyen hoy las maniobras conjuntas Iron Mace, llevadas a cabo por Corea del Sur y Estados Unidos, cuyo objetivo ha sido integrar el armamento convencional surcoreano con el poder nuclear de Washington.

Estados Unidos destacó que los ejercicios 'Freedom Edge' incorporaron maniobras aéreas, defensa antimisiles, evacuaciones médicas y operaciones marítimas, calificándolos "como la mayor muestra de cooperación militar entre Washington, Seúl y Tokio hasta la fecha".

