Tres astronautas chinos quedan atrapados en una estación espacial tras descubrir grietas en la ventana de la nave de regreso

El comandante Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, de la misión Shenzhou-20, deberían haber vuelto a casa la semana pasada tras haber pasado seis meses en el laboratorio orbital chino en la estación espacial Tiangong. Sin embargo, al revisar la nave con la que tenían que regresar, descubrieron grietas en una de las ventanas.

"La nave espacial Shenzhou-20 no cumple con los requisitos para el regreso seguro de los astronautas y permanecerá en órbita para continuar con los experimentos pertinentes", informó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando información de la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA). "Se han encontrado pequeñas grietas en la ventana de observación de la cápsula de retorno, que muy probablemente fueron causadas por el impacto externo de desechos espaciales, según la CMSA", añade Xinhua.

Su retorno, que debería haberse producido el 5 de noviembre, sufrió un retraso hasta este jueves 14. El viaje de vuelta ya en una nave diferente y se ha producido sin incidencias registradas. Los tres astronautas aterrizaron sanos y salvos en Dongfeng en la región autónoma de Mongolia Interior de China poco antes de las 3:45 am EST (09:45 hora española) de este jueves, según informa el diario ABC.

La misión Shenzhou 20 partió hacia la estación espacial china el 24 de abril. Se trata del tercer vuelo espacial para Dong y el primero para Zhongrui y Jie. En los 204 días que han pasado en las instalaciones orbitales, han realizado varios experimentos científicos y actividades de divulgación durante su estancia en la estación. También llevaron a cabo cuatro caminatas espaciales, instalando escudos de protección contra la basura espacial.

El rescate de los astronautas

La misión Shenzhou 21 ha sido la encargada de rescatar a la tripulación atrapada en la estación. La misión 21 cuenta con otros tres astronautas a bordo y tenían la intención darles el relevo durante seis meses. Sin embargo, la nave de los recién llegados, en la que deberían regresar, ha sido el utilizada por los miembros de la misión Shenzhou-20 para viajar de vuelta a la Tierra.

Pasados los seis meses, los astronautas de Shenzhou-21 regresarían a casa en el vehículo Shenzhou 22, que se lanzará probablemente sin tripulación, según otro comunicado compartido por de Xinhua.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.