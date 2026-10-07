Tres años del ataque de Hamas el 7 de octubre: Israel recuerda a las víctimas mientras Gaza sigue en ruinas

Tres años después de los ataques del 7 de octubre, Israel vuelve a mirar hacia aquella mañana que cambió para siempre la historia del país. A las 6:29, la hora en la que comenzó el ataque de Hamás, familiares de las víctimas han guardado minutos de silencio y han encendido velas para recordar a sus seres queridos.

Los homenajes de este año están marcados también por la campaña electoral. Muchos familiares han decidido conmemorar el aniversario al margen de los actos oficiales del Gobierno. Según las encuestas, el 65% de los israelíes responsabiliza al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de los fallos que permitieron los ataques. Al menos nueve familiares de víctimas se presentan además a las próximas elecciones del 27 de octubre.

Desde Antena 3 Noticias hemos hablado con Gilad, su hijo y nietos fueron secuestrados por Hamás. A día de hoy nos sigue diciendo que no se han recuperado del trauma y que toda la familia tiene miedo cada vez que sale a la calle por si vuelven a atacarlos.

Entre los testimonios está el de María Tawfiq, hija de padre gazatí, que se encontraba en Gaza cuando comenzó la guerra. Varios de sus primos fueron asesinados y buena parte de su familia paterna continúa en la Franja. María alerta de las consecuencias que tendrá la guerra para una generación de niños que crece entre la destrucción y la falta de perspectivas: teme que “se radicalicen porque no tienen futuro”.

En Gaza, tres años después, las imágenes muestran una devastación generalizada. Barrios enteros han quedado reducidos a escombros y millones de personas siguen intentando sobrevivir en condiciones extremas.

Los ataques del 7 de octubre dejaron unos 1.200 muertos en Israel y 251 personas fueron tomadas como rehenes. La posterior ofensiva israelí ha causado más de 74.000 muertos en Gaza, según las autoridades sanitarias locales.

El aniversario llega tras el alto el fuego de octubre de 2025, que puso fin a los principales combates, pero no a la violencia ni a la crisis humanitaria que continúa golpeando a la población de Gaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.