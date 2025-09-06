Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Japón

Una tormenta tropical golpea Japón: 23 heridos y más de 200 viviendas dañadas, con Shizuoka como zona cero

La tormenta tropical, ya degradada a baja presión, dejó lluvias récord, apagones que afectaron a 17.000 hogares y retrasos en el 'shinkansen'. Makinohara concentra la mayor parte de los daños.

Peatones bajo la lluvia en Jap&oacute;n

Peatones bajo la lluvia en JapónEuropa Press

Publicidad

El paso de Peipah, el decimoquinto ciclón del Pacífico esta temporada, ha dejado en Japón al menos 23 heridos de diversa consideración y más de 200 propiedades dañadas o destruidas. La prefectura de Shizuoka, en el centro del archipiélago, fue la más castigada, con afección en Makinohara, Kakegawa, Yaizu y Yoshida.

Solo en Makinohara, la localidad más impactada, se registraron tres heridos graves y 20 leves. El balance provisional eleva a 43 las viviendas totalmente destruidas y a 184 las parcialmente dañadas.

Con el avance de Peipah desde el oeste, se formaron nubes muy activas que descargaron con intensidad. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) notificó precipitaciones locales récord en una hora: 113 mm en el aeropuerto de Shizuoka (Makinohara) y 127 mm en Kikugawa. Acompañadas de rachas muy fuertes y del efecto de un tornado, estas lluvias explican el nivel de destrozos registrado en tejados, fachadas y mobiliario urbano.

Apagones y tren bala con demoras

El temporal llegó a dejar sin luz a cerca de 17.000 hogares en Shizuoka. Las autoridades desplegaron equipos de evaluación y apoyo en las áreas afectadas mientras se restablecía el suministro. En el transporte, el 'shinkansen' sufrió suspensiones y retrasos de varias horas durante la jornada previa, con normalización progresiva conforme remitió el episodio.

Peipah tocó tierra dos veces en el oeste de Japón: primero cerca de Sukumo (Kochi) en la madrugada del viernes y, después, en el norte de Wakayama hacia las 9:00 hora local (00:00 GMT). Posteriormente, regresó al Pacífico y este sábado se convirtió en un sistema de baja presión.

En días previos, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos, las autoridades llegaron a urgir la evacuación de más de 660.000 personas en zonas del sudoeste, este y centro, con lluvias que alcanzaron Tokio y la vecina Chiba.

Con la tormenta ya degradada, el daño se concentra en vivienda residencial y servicios. El recuento podría variar a medida que avancen las inspecciones de campo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Angela Rayner se aparta del Gobierno británico tras admitir un error fiscal en su segunda vivienda

Angela Rayner

Publicidad

Mundo

Peatones bajo la lluvia en Japón

Una tormenta tropical golpea Japón: 23 heridos y más de 200 viviendas dañadas, con Shizuoka como zona cero

Donald Trump en una imagen de archivo en una comparecencia en la Casa Blanca

Trump amenaza con sanciones a la Unión Europea por la multa a Google

Nicolás Maduro

Maduro lanza una advertencia militar tras tender la mano a Trump: "Respeto a Trump, lo invito a dialogar. Ojalá recapacite"

Bombardeo a un rascacielos en Gaza
CONFLICTO GAZA

VÍDEO: El momento en el que Israel bombardea un rascacielos en Gaza

Kim Jong-Un y Donald Trump
Estados Unidos

Trump autorizó una misión secreta de los SEALs para espiar a Kim Jong-un: acabó en fracaso y muertes

Accidente funicular Lisboa
TRAGEDIA EN LISBOA

Identificados todos los muertos del accidente del funicular en Lisboa: son de ocho nacionalidades

Entre las nacionalidades de las víctimas se incluyen portugueses, británicos y canadienses. El accidente dejó además 23 heridos, algunos de ellos en estado grave.

Angela Rayner
Reino Unido

Angela Rayner se aparta del Gobierno británico tras admitir un error fiscal en su segunda vivienda

Subtítulo. La vice primera ministra dimite después de que el asesor de ética concluyera que vulneró el código de conducta. Keir Starmer lamenta su salida, pero agradece que haya tomado "la decisión correcta".

Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-Un

Jesús Esquive, especialista en longevidad: "Llegar a los 150 años es posible, pero tardaremos décadas"

China impone aranceles de hasta el 62% a la carne de cerdo europea: estas son las empresas españolas afectadas

China impone aranceles de hasta el 62% a la carne de cerdo europea: estas son las empresas españolas afectadas

Rehenes de Hamás

Hamás publica un vídeo con otros dos rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza

Publicidad