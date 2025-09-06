Una tormenta tropical golpea Japón: 23 heridos y más de 200 viviendas dañadas, con Shizuoka como zona cero

El paso de Peipah, el decimoquinto ciclón del Pacífico esta temporada, ha dejado en Japón al menos 23 heridos de diversa consideración y más de 200 propiedades dañadas o destruidas. La prefectura de Shizuoka, en el centro del archipiélago, fue la más castigada, con afección en Makinohara, Kakegawa, Yaizu y Yoshida.

Solo en Makinohara, la localidad más impactada, se registraron tres heridos graves y 20 leves. El balance provisional eleva a 43 las viviendas totalmente destruidas y a 184 las parcialmente dañadas.

Con el avance de Peipah desde el oeste, se formaron nubes muy activas que descargaron con intensidad. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) notificó precipitaciones locales récord en una hora: 113 mm en el aeropuerto de Shizuoka (Makinohara) y 127 mm en Kikugawa. Acompañadas de rachas muy fuertes y del efecto de un tornado, estas lluvias explican el nivel de destrozos registrado en tejados, fachadas y mobiliario urbano.

Apagones y tren bala con demoras

El temporal llegó a dejar sin luz a cerca de 17.000 hogares en Shizuoka. Las autoridades desplegaron equipos de evaluación y apoyo en las áreas afectadas mientras se restablecía el suministro. En el transporte, el 'shinkansen' sufrió suspensiones y retrasos de varias horas durante la jornada previa, con normalización progresiva conforme remitió el episodio.

Peipah tocó tierra dos veces en el oeste de Japón: primero cerca de Sukumo (Kochi) en la madrugada del viernes y, después, en el norte de Wakayama hacia las 9:00 hora local (00:00 GMT). Posteriormente, regresó al Pacífico y este sábado se convirtió en un sistema de baja presión.

En días previos, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos, las autoridades llegaron a urgir la evacuación de más de 660.000 personas en zonas del sudoeste, este y centro, con lluvias que alcanzaron Tokio y la vecina Chiba.

Con la tormenta ya degradada, el daño se concentra en vivienda residencial y servicios. El recuento podría variar a medida que avancen las inspecciones de campo.

