Un surfista muere tras el ataque de un tiburón en una playa de Sídney

Las autoridades han cerrado varias playas cercanas de la costa norte de Sídney mientras investigan el suceso.

Imagen de archivo de la aleta de un tibur&oacute;n

Imagen de archivo de la aleta de un tiburóniStock

Paula Hidalgo
Publicado:

Parece de película pero es real. Un hombre de 57 años ha sufrido el ataque de un tiburón mientras surfeaba en una playa del norte de Sídney. La Policía sospecha que se trataba de "un gran tiburón", por lo que han procedido a cerrar varias playas de la zona como método preventivo.

La víctima, un surfista experimentado, estaba practicando surf con un grupo de amigos a unos 100 metros de la orilla cuando, alrededor de las 9:30 horas de la mañana (hora local), el animal le embistió de forma repentina. Sus compañeros lograron llegar a nado a la arena, pero "tanto él como su tabla desaparecieron bajo el agua", explicó el inspector Stuart Thomson a la cadena pública australiana ABC.

Cuando finalmente fue localizado, presentaba heridas muy graves: había perdido varios miembros y, según las autoridades, "probablemente había perdido mucha sangre". Los servicios de emergencia que acudieron a la zona no pudieron hacer nada por salvar su vida. Thomson ha explicado que se trata de un incidente "muy, muy poco frecuente", y que un grupo de expertos examinarán los restos de la tabla para conocer más detalles de lo ocurrido y del animal pudo perpetrar el ataque.

Medidas preventivas

La Policía sospecha que se trataba de "un gran tiburón", aunque por el momento no han concretado la especie. Como medida de precaución, las autoridades locales han ordenado el cierre de varios arenales cercanos a Long Reef Beach para evitar nuevos incidentes mientras se investiga el suceso.

Otro ataque reciente en Australia

Hace apenas dos semanas, en la playa de Cabarita, un tiburón blanco de casi cinco metrospartió en dos la tabla del surfista Brad Ross, que logró salir ileso del agua. "La tabla simplemente explotó", relató un testigo. El ataque activó los protocolos de seguridad y el animal fue finalmente liberado tras ser capturado con un dispositivo de control.

Australia registra una veintena de ataques de tiburón al año, lo que mantiene en alerta a las autoridades costeras.

