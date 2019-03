Timoshenko asegura que no pretende presentarse a las elecciones para ser primera ministra

La ex primera ministra de Ucrania, Yulia Timoschenko, ha pedido que no sea tenida en cuenta para revalidar su cargo tras su salida de prisión y la destitución parlamentaria de su gran rival, Viktor Yanukovich.

"Me quedé sorprendida cuando escuché que me estaban proponiendo para primera ministra. Nadie lo acordó ni lo comentó conmigo. Agradezco el respeto que demuestra este gesto pero pido que no se me tenga en cuenta para el cargo", declaró en comentarios colgados en su página web oficial.

Timoshenko, principal rival política del presidente Yanukovich, destituido ayer por el Parlamento, fue declarada culpable de abuso de poder en octubre de 2011 y sentenciada a siete años de cárcel por haber firmado durante su segundo gobierno (2007-2010) una serie de acuerdos para la importación de gas desde Rusia a unos precios que perjudicaban a Ucrania.

La Unión Europea y Estados Unidos han denunciado que la condena de Timoshenko tiene motivos políticos. La ex primera ministra abandonó ayer el hospital de la ciudad de Jarkiv, donde se encontraba ingresada por problemas de espalda.