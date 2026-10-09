Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá y activa la amenaza de tsunami en el Pacífico

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, acompañado de una alerta por posible tsunami, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales.

El seísmo ha sido identificado sobre las 19:55 de este viernes a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos ya ha dado la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo y que afecta al resto de la costa panameña y a "algunas costas de Ecuador".

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas ni daños por ahora.

Chile informa de amenaza de tsunami en Isla de Pascua

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) ha comunicado una amenaza de tsunami y ha establecido un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur, tras el terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido a Panamá.

La Isla de Pascua, también conocida como la Isla de Rapanui y ubicada a unos 3.700 kilómetros al oeste de la costa continental del país austral, teme recibir el impacto del fenómeno, tal y como indicaron las autoridades.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cierra de manera temporal por el terremoto

El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá ha comunicado que cerrará temporalmente sus instalaciones y está realizando la evaluación preventiva de pasajeros, después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes el sur del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

El aeropuerto, ubicado en Ciudad de Panamá, aseguró que el personal administrativo fue evacuado y que las operaciones se reanudarán una vez que se verifiquen las condiciones de seguridad del mismo y de la torre de control.

Colombia descarta amenaza de tsunami por el terremoto de Panamá

Las autoridades descartaron una posible amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá, que también fue sentido en ciudades colombianas como Medellín o Cartagena de Indias.

Aunque el terremoto se ha sentido en varias ciudades colombianas, han detallado que por el momento no hay "reportes de afectaciones". No obstante, el alcalde asegura que siguen "atentos, verificando la situación con todas las estaciones de Bomberos".

Por otro lado, el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, manifestó que el sismo "se sintió en varios sectores" de la ciudad y el "protocolo de evacuación se activó en varios edificios".