Un terremoto de magnitud 6,1 reaviva la amenaza sísmica en Creta y Santorini

Este jueves, un fuerte terremoto de magnitud 6,1 volvió a sacudir las conocidas islas de Creta y Santorini, reactivando la preocupación en una región que ya venía encadenando miles de temblores desde el pasado febrero.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del seísmo se localizó a 82 kilómetros al noreste de Heraclión, la capital cretense, a una profundidad de 68 kilómetros bajo la superficie terrestre. Aunque las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales importantes, el impacto psicológico y turístico vuelve a sentirse con fuerza.

Una zona golpeada por seísmos

La sacudida más reciente se suma a una cadena continua de movimientos tectónicos que ha afectado al archipiélago de las Cícladas, una de las zonas más turísticas del mar Egeo. Desde hace meses, se vienen registrando seísmos de diversa intensidad en las islas de Santorini, Amorgos, Ios y Anafi. Esta actividad, aunque en su mayoría de baja magnitud, llevó incluso al cierre temporal de escuelas en varias islas durante el invierno pasado.

El fenómeno no es aislado. La región está situada en la intersección entre las placas tectónicas africana y euroasiática, un punto de alta fricción que convierte al Egeo en un punto caliente de la sismología europea. El epicentro se sitúa cerca de la falla submarina de Ánydros, entre Santorini y Amorgos.

Un suceso similar el 14 de mayo

Ya el pasado 14 de mayo, otro temblor de magnitud 6 sacudió la zona oriental de Creta. Aunque aquel seísmo se sintió incluso en Atenas y en parte del territorio turco, no se reportaron consecuencias graves. No obstante, el miedo entre residentes y turistas no ha desaparecido desde entonces.

En enero y febrero, la constante sucesión de temblores provocó una fuga masiva de turistas de Santorini, uno de los destinos más demandados de toda Grecia.

