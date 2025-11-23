Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, anuncia que padece cáncer terminal

La nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy ha anunciado que sufre una forma terminal de cáncer y que los médicos le han dado un año de vida. Así lo ha anunciado Tatiana Schlossberg, de 35 años, en un ensayo publicado en el periódico estadounidense 'The New Yorker'.

Este artículo se publicó este sábado, fecha que coincidía con el 62 aniversario del asesinato de su abuelo en Dallas.

Tatiana Schlossberg es hija del diseñador Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy. Es nieta de John F. Kennedy, el 35.º presidente de los Estados Unidos, y de la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis.

En su ensayo, Schlossberg explica que le diagnosticaron leucemia mieloide aguda después de dar a luz en mayo de 2024. Ese parto, que estuvo a punto de costarle la vida porque se desangró, reveló un nuevo problema de salud: el médico observó que el índice de glóbulos blancos era elevado y tuvieron que realizarle varias pruebas. A pesar del tratamiento, que ha incluido un trasplante de médula ósea y quimioterapia, dice que los médicos le han dicho que el pronóstico no es bueno. Tal y como ha escrito, durante su último ensayo clínico, su médico le dijo "que podría mantenerse viva durante un año".

Después de lo que le dijo su médico, su "primer pensamiento" fueron "sus hijos" y dice que "sus rostros viven permanentemente en el interior de sus párpados".

Por si esto no fuera suficiente, en septiembre le diagnosticaron una variante del virus Epstein-Barr que dañó en gran medida sus riñones y por lo que tuvo que aprender a caminar otra vez.

Desde que Tatiana se sometió a diferentes tratamientos para luchar contra el cáncer, sus hermanos Rose y Jack han ayudado a su marido para cuidar de sus pequeños hijos. En el ensayo de The New Yorker, Tatiana se muestra entristecida porque "durante toda su vida", dice haber "intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a su madre y nunca hacerla sentir molesta". Asegura que ahora "ha sumado una nueva tragedia a su vida, a la vida de su familia y no hay nada que pueda hacer para evitarlo":

La periodista medioambiental también ha compartido que, durante el proceso de su tratamiento, vivió momentos de gran incertidumbre. El primero de ellos tuvo que ver con su primo Robert Kennedy Jr., que fue nombrado secretario de Salud de Estados Unidos "a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno".

El segundo fue la decisión de Trump de castigar a la Universidad de Columbia por el presunto antisemitismo en las aulas al retirarle la financiación. Este hecho puso en peligro el puesto de trabajo de su esposo y las investigaciones.

Al final de su artículo, Tatiana detalla que le quedan muchos sueños por cumplir y asegura que si no hubiera caído enferma, le habría encantado escribir un libro sobre los océanos desde el punto de vista de su destrucción y desde las posibilidades que ofrecen.

