Donald Trump asegura que podría aceptar cambios en su plan de paz para Ucrania: "No es mi oferta final"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su plan de paz de 28 puntos para Ucrania no es una propuesta definitiva. "No. No es mi oferta final", ha afirmado.

Así se ha referido a la iniciativa que ha exigido a Ucrania responder antes del próximo jueves. "Nos gustaría conseguir la paz. Debería de haber pasado hace mucho tiempo", ha añadido.

Para Trump la guerra "no debería de haber ocurrido jamás". "Si yo hubiera sido presidente no habría pasado. Estamos intentando que termine. De una una forma u otra tenemos que hacer que termine", ha apuntado.

Sobre qué puede ocurrir si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no acepta el plan antes del jueves, Trump asegura que "puede seguir combatiendo con todo su corazón".

La propuesta de Trump prevé la cesión del este de Ucrania a Rusia y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos puntos han sido ya rechazados por aliados de Ucrania, que defienden la integridad territorial del país.

Está previsto que hoy se reúnan en Ginebra representantes de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos para abordar la propuesta de Trump. El secretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Dan Driscoll, y su equipo están ya en la ciudad suiza para reunirse con la delegación ucraniana.

El canciller alemán Friedrich Merz ha asegurado que "los asesores de política exterior ya están de camino a Ginebra, donde el domingo habrá consultas con representantes del Gobierno estadounidense y con representantes de Ucrania".

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de Donald Trump Steve Witkoff se sumarán a las reuniones, según la 'CNN'. El objetivo es cerrar un acuerdo antes del encuentro entre Trump y Zelenski. El presidente ucraniano ha acordado con sus socios europeos coordinar posiciones para negociar con Estados Unidos el documento como punto de partida para el fin de la guerra.

